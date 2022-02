DZIEŃ NA FX: FI: Wojna na Ukrainie może dalej osłabiać złotego i pchać w górę rentowności SPW

Niepewność związana z sytuacją po agresji Rosji na Ukrainę może skutkować dalszą przeceną złotego, nawet do powyżej 4,70/EUR oraz dalszym wzrostem rentowności polskich obligacji, szczególnie papierów o krótszym okresie zapadalności - ocenia główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek.

"Nastąpiła materializacja czarnego scenariusza w postaci szeroko zakrojonej inwazji Rosji na Ukrainę, co skutkuje mocnym osłabieniem złotego. Przybrało ono dodatkowo na sile, gdy rozpoczęła się sesja w USA. Kurs EUR/PLN w czwartek po południu dotarł w okolice 4,68-4,69. Wydaje się, że małe są szanse, żeby w piątek tuż przed weekendem złoty powrócił do mocniejszych poziomów. W razie eskalacji działań Rosji możemy w piątek zobaczyć EUR/PLN nawet powyżej 4,70. Oczywiście złoty osłabia się względem wszystkich głównych walut do poziomów niewidzianych w niektórych przypadkach od lat" - powiedziała Kurtek.

Ok. godz. 15.30 kurs EUR/PLN zwyżkuje o 2,6 proc. do 4,69.

RYNEK DŁUGU

"Rentowności papierów o zapadalności 5 i 10 lat przekraczają 4 proc., a na 2-letnich obligacjach wzrosty rentowności przekraczają 20 pb. Bardzo możliwe, że te rentowności będą rosły dalej, również nadal w dwucyfrowym tempie na krótkim końcu krzywej" - uważa Kurtek.

"Wzrosty cen ropy i gazu oraz osłabienie złotego gwarantują wyższą niż się do tej pory spodziewano inflację i rewizję prognoz w górę. Rosną więc oczekiwania, że RPP będzie działała szybciej i mocniej, co wpływa też na wzrosty rentowności obligacji" - dodała.

Jak wskazuje Kurtek tuż przed weekendem są małe szanse na uspokojenie rynków i spadki rentowności obligacji, zwłaszcza, że jeszcze w czwartek mają być ogłaszane sankcje państw zachodnich na Rosję dużych rozmiarów, co może zachęcić Moskwę do dalszych działań.

Po godz. 15.00 rentowność 10-letnich SPW rosła o ok. 10 pb, 5 letnich o ok. 15 pb, a 2 letnich o ponad 20 pb.

Na rynkach bazowych rentowności amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych spadają o 8 pb do 1,89proc., a niemieckich idą w dół o 7 pb do 0,15 proc.

czwartek czwartek środa 15.20 10.49 16.03 EUR/PLN 4,6893 4,629 4,5607 USD/PLN 4,2058 4,123 4,0237 CHF/PLN 4,5615 4,475 4,3847 EUR/USD 1,115 1,1227 1,1334 PS0424 3,83 3,73 3,64 PS0527 4,13 4,04 4,00 DS0432 4,05 4,00 3,96

