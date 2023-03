DZIEŃ NA FX: FI: Wyceniane przez rynek obniżki stóp w Polsce blokują umacnianie złotego i wzrost rentowności SPW

Zarówno rynek złotego jak i krajowego długu w ograniczonym stopniu reagują na trendy globalne, czego przyczyną jest wycenianie przez rynek obniżek stóp procentowych w Polsce w tym roku. - uważa Jarosław Kosaty z Santander Bank Polska. W jego opinii być może sytuacja ta zmieni się po piątkowych danych o CPI.

"Kurs EUR/PLN w ostatnich dniach waha się wokół poziomu 4,68, który to poziom stał się swego rodzaju +centrum grawitacji+. Z jednej strony mamy poprawę nastrojów na rynkach głównych, która skutkuje wyraźnymi wzrostami kursu EUR/USD, a to teoretycznie powinno działać na korzyść polskiego złotego. Z drugiej jednak strony, w przeciwieństwie do rynków głównych widać, że polski rynek, pomimo dość jastrzębich sygnałów płynących ze strony przedstawicieli RPP, nie do końca chce się wycofywać z wycenianej obniżki stóp pod koniec br. To jest elementem, który blokuje złotego (jego umacnianie - PAP)" - powiedział PAP Biznes ekonomista ds. rynków finansowych Santander Bank Polska, Jarosław Kosaty.

Zdaniem ekonomisty, jeśli rynek zacząłby się wycofywać z wycen obniżek stóp w Polsce, mogłaby to wzmocnić złotego.

"Póki co, jednak to się nie dzieje, złoty pozostaje w klinczu i porusza się wokół 4,68 i przełomu nie ma. Być może sytuacja nieco odmieni się po piątkowych danych o CPI z Polski. Gdyby się okazało, że ten odczyt nie jest aż tak bardzo niższy od poprzedniego, byłoby to szansą, aby złoty się umocnił, a rynek uwierzył, że obniżki stóp w br. przez RPP są mniej prawdopodobne" - wskazał ekspert Santander Bank Polska.

W piątek, 31 marca br. o godzinie 10.00 opublikowane zostaną wstępne dane o CPI z Polski za marzec 2023.

O godzinie 16.22 kurs EUR/PLN spada o 0,23 proc. do 4,6765, a USD/PLN idzie w dół o 0,89 proc. do 4,2846.

Na rynkach bazowych dolar się osłabia, a kurs EUR/USD rośnie o 0,64 proc. do 1,0914.

RYNEK DŁUGU

"Podczas ubiegłych sesji polska krzywa rentowności obligacji delikatnie szła w górę, jednak był to ruch dużo mniejszy od skali wzrostów rentowności długu z rynków bazowych. Szczególnie duży wzrost rentowności widać na krzywych z głównych rynków europejskich, a wspierały go jastrzębie wypowiedzi przedstawicieli EBC" - wskazał ekonomista.

Zdaniem Jarosława Kosatego powodem słabszego ruchu na SPW jest brak wycofywania się rynku z wyceny obniżek stóp procentowych w Polsce w bieżącym roku.

"W takim otoczeniu okolice 6 proc. lub nieco powyżej są moim zdaniem poziomami, przy których w najbliższym czasie polskie rentowności powinny się trzymać. Większe przeszacowanie, czyli wzrost rentowności, możliwy jest dopiero w sytuacji, gdyby rynek bardziej przekonał się, że potencjalne obniżki stóp w Polsce są raczej kwestią dalszej, a nie bliższej przyszłości" - wskazał.

"Ponieważ tego efektu nie widzimy, to ruch SPW jest ograniczony i polska krzywa ma problem z dalszymi wzrostami" - dodał ekspert.

W czwartek dochodowości amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych rosną o 0,2 pb. do 3,568 proc., a niemieckich idą w górę o 5,6 pb. do 2,361 proc.

czwartek czwartek środa 16.20 09.54 16.05 EUR/PLN 4,6769 4,6873 4,6878 USD/PLN 4,2855 4,3181 4,3221 CHF/PLN 4,6896 4,7100 4,6966 EUR/USD 1,0913 1,0855 1,0846 PS0425 6,016 6,001 6,017 WS0428 5,979 5,931 5,970 DS1033 6,061 6,026 6,056

