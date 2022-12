DZIEŃ NA FX: FI: Wzrosty EUR: PLN to ruch korekcyjny; rentowność SPW pozostanie w okolicach 6,75 proc.

Wtorkowe wzrosty EUR/PLN wydają się być ruchem korekcyjnym, a złotego w najbliższym czasie powinien wspierać rosnący kurs EUR/USD oraz zmierzające w kierunku pozytywnego rozwiązania kwestie związane z KPO - powiedział PAP Biznes ekonomista ds. rynków finansowych Santander Bank Polska, Jarosław Kosaty. Zdaniem ekonomisty na krajowym długu w najbliższych tygodniach rentowności mogą poruszać się w okolicach 6,75 proc., czyli poziomu stopy referencyjnej.

"W ostatnich dniach ze względu na zmniejszoną płynność na krajowym rynku FX kurs EUR/PLN podlegał dużym wahaniom, które zawierały się w przedziale 4,63-4,68. Wydaje się, że zmniejszona płynność może się utrzymać na najbliższych sesjach ze względu na specyfikę końca roku i związany z tym okres urlopowy w Polsce oraz ubogie w wydarzenia kalendarium danych makro" - powiedział PAP Biznes ekonomista Santander Bank Polska Jarosław Kosaty.

Zdaniem ekonomisty, to co będzie się działo na rynku EUR/USD będzie wyznaczało główny kierunek zmian na EUR/PLN w najbliższym czasie.

"Biorąc pod uwagę jastrzębie nastawienie EBC, który zamierza na kolejnych dwóch posiedzeniach podnosić stopy procentowe o 50 pb., prawdopodobieństwo dalszego umacniania euro względem dolara wydaje się większe" - dodał.

W opinii ekonomisty, jeśli tak będzie, to mająca miejsce we wtorek korekta na parze EUR/PLN będzie mieć tymczasowy charakter.

"Istotnym czynnikiem wpływającym w najbliższych dniach i na początku przyszłego roku na złotego, oprócz czynników globalnych, mogą być kwestie związane z KPO. Co do zasady wydaje mi się, że w tej kwestii ostatecznie dojdzie do porozumienia, co w otoczeniu rosnącego kursu EUR/USD, będzie wywierać presję na mocniejszego złotego. Takie otoczenie być może spowoduje przetestowanie okolic 4,60 na EUR/PLN" - powiedział ekspert Santander Bank Polska.

O godzinie 16.21 kurs EUR/PLN rośnie o 1 proc. do 4,6890, a USD/PLN idzie w górę o 0,7 proc. do 4,4031.

Na rynkach bazowych dolar się osłabia, a kurs pary EUR/USD rośnie o 0,3 proc. do 1,0649.

RYNEK DŁUGU

"Krajowy rynek długu pozostaje rozdarty pomiędzy tym co pokazują krajowe fundamenty a tym co się dzieje w Strefie Euro. Jeśli chodzi o rynki główne, to pewnym zaskoczeniem dla inwestorów było to, że publikowane w ostatnim czasie dane koniunkturalne i wzrostowe okazały się silniejsze od oczekiwań. W obliczu takich danych rynek zaczął powątpiewać czy zduszenie inflacji na rynkach głównych będzie przebiegało w szybkim tempie. Te nastroje udzieliły się na krajowym rynku długu i rynek zaczął powątpiewać czy wyceniany scenariusz obniżek stóp w końcówce 2023 roku będzie miał szanse realizacji" - powiedział ekonomista Santander Bank Polska.

"Wątpliwości takie podsycały również ostatnie wypowiedzi członków RPP, z których jedne wskazywały, że takie obniżki są możliwe, inne zaś wskazywały, że może to nastąpić dopiero w 2024 roku" - dodał.

Zdaniem ekonomisty połączenie tych czynników wpłynęło na krajowe obligacje, których rentowność po początkowej stabilizacji zaczęła rosnąć, a krzywa zaczęła się wypłaszczać.

"Wydaje się, że krajowy rynek zaczyna przychylać się w kierunku scenariusza zakładającego utrzymanie bieżących poziomów stóp w Polsce przez dłuższy czas. W takim otoczeniu można zakładać, że co najmniej do kolejnych odczytów inflacyjnych z Polski, ale i z rynków głównych, takie przekonanie rynku może się utrzymać" - powiedział Jarosław Kosaty.

Wstępne dane na temat grudniowego CPI w Polsce zostaną opublikowane przez GUS w czwartek, 5 stycznia 2023 o godzinie 10.00.

W opinii eksperta z Santander Bank Polska, w najbliższych tygodniach rentowności SPW mogą pozostawać w okolicach stopy referencyjnej.

"Rynek zakłada, że szczyt krajowej inflacji nastąpi w lutym br. i wydaje się, że do tego czasu rentowności SPW nie powinny odbiegać znacząco od poziomu stopy referencyjnej, a tym samym okolice 6,75 proc. będą tym poziomem, wokół którego będzie się ogniskowała aktywność rynku w najbliższych tygodniach" - powiedział.

We wtorek dochodowości amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych rosną o 5,5 pb. do 3,802 proc., a niemieckich idą w górę o 10,5 pb. do 2,4975 proc.

wtorek wtorek piątek 16.23 10.01 16.07 EUR/PLN 4,6889 4,6501 4,6402 USD/PLN 4,4017 4,3647 4,3738 CHF/PLN 4,7437 4,6932 4,6824 EUR/USD 1,0653 1,0654 1,0609 PS1024 6,670 6,670 6,673 WS0428 6,79 6,76 6,77 DS0432 6,74 6,71 6,71

