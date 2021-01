DZIEŃ NA FX: FI: Złoty będzie nieco mocniejszy; rentowności SPW stabilne

W najbliższym czasie EUR/PLN pozostanie na niższych poziomach, między 4,50 a 4,52 - powiedział PAP Biznes główny ekonomista DM TMS Brokers, Konrad Białas. Podaż obligacji na rynku pierwotnym nie zapowiada presji na wzrost rentowności, przez co 10-latki powinny stabilizować się blisko lub poniżej 1,20 proc.

"Złoty umacnia się w piątek, w oderwaniu od panujących na rynkach zawirowań, związanych choćby z sytuacją wokół GameStop, a także innych aktywów. Moim zdaniem, jest to zasługa NBP - po tym jak bank na przełomie roku dokonał interwencji walutowych, zniechęcając do aprecjacji złotego, na krajowy rynek nie napłynął kapitał zagraniczny, który zapewne chciałby teraz uciekać" - powiedział Białs.

Analityk ocenił, że piątkowe dane makroekonomiczne raczej nie przyczyniły się do umocnienia złotego. Główny Urząd Statystyczny podał w szacunku, że PKB Polski w 2020 r. spadł o 2,8 proc., po wzroście o 4,5 proc. w 2019 roku. Z danych wynika, że w 2020 roku popyt krajowy spadł o 3,7 proc., inwestycje spadły o 8,4 proc., a konsumpcja prywatna spadła o 3,0 proc. Ankietowani przez PAP Biznes ekonomiści szacowali, że w 2020 roku polska gospodarka skurczyła się o 2,6 proc.

"Jedną z hipotez tłumaczących piątkowe wahania może być to, że inwestorzy stawiający na osłabienie złotego do 4,60/EUR na koniec miesiąca zamykają swoje pozycje, po tym jak ich scenariusz się nie zrealizował. EUR/PLN pozostaje zamknięty w kanale 4,50-4,56 i wszelkie wahania w tym zakresie nie powinny jednak prowadzić do większych wniosków" - dodał.

Białas spodziewa się, że w najbliższych dniach kurs będzie stabilizował się bliżej poziomu 4,50-4,52, a wybicia w stronę 4,55 nie powinny mieć miejsca. Dodał, że docelowo liczy na mocniejszego złotego i przełamanie bariery 4,50/EUR.

W piątek złoty umacniał się wobec euro i dolara, kończąc dzień odpowiednio 2 i 3 gr niżej. Od rana dolar osłabiał się wobec euro i po południu notowany był na zbliżonych poziomach co dzień wcześniej.

RYNEK DŁUGU

Środek i krótki koniec krajowej krzywej rentowności pozostały w piątek bez większych zmian, przy czym długi koniec poszedł w dół o 2 pb.

"Ministerstwo finansów podało w piątek plany sprzedaży obligacji na luty. Podaż nie będzie zbyt duża, nie sądzę zatem, żeby w najbliższym czasie miała pojawić się presja na wzrost rentowności. Spodziewam się, że krajowe 10-latki będą stabilizować się w okolicy 1,20 proc. lub nieco poniżej tego poziomu" - powiedział Konrad Białas.

Ministerstwo Finansów planuje w lutym jeden przetarg sprzedaży obligacji, w dn. 18 lutego o wartości 4-7 mld zł i jeden przetarg zamiany w dn. 4 lutego - podał resort finansów w komunikacie.

Na rynkach bazowych dochodowość amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych wynosi 1,088 proc. (+3,3 pb), a niemieckich -0,511 proc. (+2,9 pb).