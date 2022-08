DZIEŃ NA FX: FI: Złoty będzie się osłabiał; na SPW w krótkim terminie rentowności mogą zniżkować

Słabe polskie dane makro i recesyjne otoczenie na rynkach bazowych, przy braku wsparcia ze strony RPP, będą wzmagać presję na osłabienie złotego, a po wakacjach EUR/PLN może sięgnąć 4,80 - powiedział PAP Biznes starszy ekonomista ING Banku Śląskiego Piotr Popławski. Jego zdaniem na rynku krajowego długu te same czynniki mogą w krótkim terminie wspierać spadki rentowności, jednak w średnim horyzoncie dochodowość SPW może zwyżkować.

"Na rynkach bazowych, EUR/USD zapewne będzie w trendzie bocznym, gdyż mamy negatywne dane makro z Europy, a to co się dzieje w Niemczech nie wygląda optymistycznie. Z drugiej strony dane makro z USA również nie były jakoś szczególnie dobre. Wynikiem tego powinien być zatem trend boczny na EUR/USD. Niestety w Polsce sytuacja jest trochę gorsza. Środowe dane o PKB za II kw. br. były słabsze od oczekiwań - najprawdopodobniej siadły inwestycje, być może również zapasy, a na pewno eksport netto. To wszystko oznacza, że na kolejne podwyżki stóp w Polsce coraz trudniej liczyć" - powiedział PAP Biznes starszy ekonomista ING Banku Śląskiego Piotr Popławski.

Zdaniem ekonomisty to wszystko będzie "ciążyć" złotemu.

"Po wakacjach 4,80 na EUR/PLN jest jak najbardziej możliwe, choć wzrostu presji na złotego można już oczekiwać w najbliższych tygodniach" - dodał.

"Koszty finansowania pozycji przeciwko złotemu spadły, a bez tego elementu będzie ciężko polską walutę bronić, chyba że NBP poczuje się w obowiązku aby coś zrobić, choć komentarze raczej mówią, że się nie poczuje. W takim otoczeniu poziom 4,80 na EUR/PLN może być wariantem minimum"- powiedział Popławski.

Produkt Krajowy Brutto w II kwartale 2022 roku wzrósł o 5,3 proc. rdr wobec wzrostu o 8,5 proc. rdr w I kw. 2022 r. - wynika z opublikowanego w środę szacunku flash GUS. W ujęciu kwartał do kwartału PKB spadł w II kw. o 2,3 proc. Ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes oczekiwali, że w II kw. 2022 r. PKB wzrósł o 6,0 proc. rdr.

O godzinie 15.52 kurs EUR/PLN rośnie o 0,53 proc. do 4,6963, a USD/PLN idzie w górę o 0,65 proc. do 4,6230.

W tym czasie na rynkach globalnych dolar nieznacznie się umacnia, a kurs EUR/USD zniżkuje o 0,06 proc. do 1,0164.

RYNEK DŁUGU

"Na krajowym długu raczej jeszcze przez jakiś czas będziemy obserwować niższe rentowności. Dzisiejsze dane makro o polskim PKB wypadły naprawdę słabo, biorąc pod uwagę fakt, że mamy ponad 2 mln extra konsumentów, a mimo to tempo wzrostu PKB szybko nam spada. To pokazuje, że w inwestycjach, handlu zagranicznym, zapasach dzieje się niedobrze. W takim środowisku RPP zapewne skończy swój cykl podwyżek stóp szybciej" - powiedział ekonomista ING BSK.

Ekspert dodał, że dla niego w dalszym ciągu scenariuszem bazowym w średnim terminie jest wzrost rentowności obligacji.

"Polityka rządu podtrzyma wysoką inflację na dłużej i w 2023 roku nie ma co myśleć o obniżkach stóp procentowych w Polsce. To są jednak rzeczy, które pojawią się później" - powiedział Piotr Popławski.

"Na razie jednak widzimy słaby wzrost gospodarczy, bardzo słabe dane z Niemiec, a to w krótkim terminie będzie ciągnąć rentowności obligacji w dół. Wzrostu rentowności oczekuję +mocno po wakacjach+, najpewniej w IV kw." - powiedział ekonomista ING.

Na rynkach bazowych dochodowości 10-letnich amerykańskich obligacji skarbowych rosną o 5,5 pb. do 2,878 proc., a niemieckich idą w górę o 10 pb. do 1,0795 proc.

środa środa wtorek 15.53 9.28 16.14 EUR/PLN 4,6976 4,6906 4,6946 USD/PLN 4,6208 4,6181 4,6162 CHF/PLN 4,8458 4,8529 4,8564 EUR/USD 1,0166 1,0157 1,017 OK0724 6,666 6,590 6,520 DS0727 5,96 5,88 5,80 DS0432 5,64 5,56 5,48

