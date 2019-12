DZIEŃ NA FX: FI: Złoty będzie się stabilizował; zmienność SPW będzie podwyższona

Po powrocie EUR/PLN poniżej poziomu 4,30, do końca roku notowania powinny stabilizować się między 4,26 a poziomem obecnym - oceniają ekonomiści. Rentowności obligacji krajowych mogą w najbliższym czasie wykazać się podwyższoną zmiennością, a w przypadku 10-latek będą oscylować wokół poziomu 2 proc.

"Po lepszych od oczekiwań danych o PMI dla gospodarek strefy euro, wspólna waluta zyskuje. Inwestorzy obawiają się, że podejście nowej prezes EBC, Christine Lagarde, może być mniej łagodne niż Mario Draghiego, co również wspiera popyt na euro, a poniedziałkowe osłabienie dolara umocniło waluty krajów wschodzących, w tym złotego. Inwestorzy doszli do wniosku, że poziom 4,33/EUR był nieracjonalny i złoty wrócił poniżej 4,30. Do końca roku zostały około dwa tygodnie zasobne w płynność i w tym czasie EUR/PLN może stabilizować się w przedziale 4,26-4,30" - powiedział PAP Biznes ekonomista Banku Pekao Arkadiusz Urbański.

Indeks PMI określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Niemiec wyniósł w listopadzie 44,1 pkt. wobec 42,1 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca. PMI Francji wyniósł w XI 51,7 pkt. wobec 50,7 pkt. w X, a PMI strefy euro 46,9 pkt. wobec 45,9 pkt w X.

RYNEK DŁUGU

We wtorek rentowności krajowych SPW spadały na średnim i długim końcu krzywej, przez co zredukowały poniedziałkowe wzrosty.

"Rentowności krajowych papierów podążają za rynkami bazowymi. W poniedziałek ten ruch można było uzasadnić rewizją odczytów PMI. We wtorek zmiany rentowności odpowiadają rozmiarem zmianom poniedziałkowym, jednak mają inny kierunek. Mogą one wynikać ze wzrostu niepewności na rynkach po wypowiedziach prezydenta Donalda Trumpa" - powiedział Urbański.

"W najbliższych dniach spodziewam się podwyższonej zmienności, a rentowności 10-latek będą poruszać się w okolicy poziomu 2 proc. reagować na dane makroekonomiczne, między innymi piątkowy raport z rynku pracy w USA" - dodał.

Amerykański prezydent Donald Trump powiedział we wtorek, że być może trzeba będzie poczekać z zawarciem umowy handlowej z Chinami do czasu wyborów prezydenckich w USA w listopadzie 2020 r.

Dane z rynku pracy w USA zostaną opublikowane w piątek o godz. 14.30.

Na rynkach bazowych rentowność amerykańskich 10-letnich obligacji wynosi 1,76 proc., a niemieckich -0,316 proc.