DZIEŃ NA FX: FI: Złoty będzie słabszy; rentowności w górę

Umacniający się dolar pcha kurs EUR/PLN na coraz wyższe poziomy, a kurs może pokonać szczyt z marca i dotrzeć nawet do 4,68-4,69, choć po kilku dniach wzrostów niewykluczona jest korekta - ocenił w rozmowie z PAP Biznes ekonomista BNP Paribas Polska, Wojciech Stępień. Jego zdaniem rentowności SPW cały czas pozostają w trendzie wzrostowym.

"Sytuacja na EUR/PLN wskazuje na to, że ruch w górę będzie kontynuowany. Rynek może mieć ochotę podejść nawet w okolice poziomów 4,68-4,69. Będzie to jednak zależało od dolara, gdyż to jego zachowanie w krótkim terminie napędza dynamikę osłabienia złotego. Z kolei spadki na EUR/USD wynikają z rosnących oczekiwań na podwyżki stóp procentowych przez Fed" - powiedział Wojciech Stępień.

"Takie ruchy notowań nigdy nie idą w jednym kierunku, dlatego po kilku dniach mocnej obniżki EUR/USD i wzrostu EUR/PLN możliwa jest lekka korekta, jednak cofnięcie będzie raczej krótkotrwałe i wrócimy po nim do obecnego trendu" - dodał.

W środę złoty kontynuował osłabienie, choć po drugim z rzędu nieudanym ataku na półroczne maksimum w okolicy 4,67 wrócił poniżej 4,66 i ok. godz. 17.00 notowany jest 0,1 proc. na plusie na poziomie 4,656. Z kolei USD/PLN rośnie o 0,2 proc. do 4,12.

W tym czasie EUR/USD jest 0,1 proc. pod kreską, nieco powyżej 1,130.

RYNEK DŁUGU

Po wtorkowym spadku rentowności SPW wróciły na wyższe poziomy. Największy wzrost, rzędu kilkunastu pb, miał miejsce na środku i długim końcu krzywej. Papiery 5-letnie pokonały poprzedni szczyt i są najwyżej od 2014 r., a 10-latki są najwyżej od 3-lat.

"Na rentownościach kierunek niezmiennie pozostaje wzrostowy. Wyznaczane są nowe wieloletnie szczyty, ale i tak widzimy zwyżki dochodowości SPW. Spodziewam się, że 10-latki mogą dotrzeć w okolice 3,3 proc. Tu powody są podobne jak na rynku walutowym - oczekiwania na podwyżki stóp globalnie i w Polsce. Pojawiają się korekty pod dyktando zmiennych komunikatów co do gotowości Rady Polityki pieniężnej do podwyżek, są one jednak krótkoterminowe, gdyż jednak dominuje przeświadczenie, że 3 proc. (stopy proc. - PAP) jest u nas potrzebne" - wskazał Stępień.

Na rynkach bazowych dochodowości amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych pozostają bez większych zmian na 1,627 proc., a niemieckich na -0,246 proc., także bez zmian.

środa środa wtorek 17.00 9.20 16.39 EUR/PLN 4,6552 4,6497 4,644 USD/PLN 4,1159 4,1101 4,0914 CHF/PLN 4,4286 4,4139 4,4073 EUR/USD 1,1310 1,1313 1,135 DS1023 2,856 2,810 2,809 PS1026 3,15 3,02 2,99 DS0432 3,11 2,93 2,92

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl