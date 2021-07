DZIEŃ NA FX: FI: Złoty czeka na dane z rynku pracy w USA; rentowności powinny odbić

Piątkowe zachowanie złotego uzależnione będzie od danych z amerykańskiego rynku pracy i reakcji na EUR/USD - ocenił w rozmowie z PAP Biznes analityk rynków finansowych BNP Paribas Wojciech Stępień. Jego zdaniem, w przypadku mocnych danych EUR/PLN może zwyżkować w stronę 4,54. Z kolei rentowności SPW powinny odbić po ostatnich mocnych spadkach.

"W ostatnich dniach o zachowaniu złotego wyraźnie decyduje EUR/USD, który obecnie znajduje się mniej więcej w połowie przedziału kształtowanego od czerwcowego posiedzenia Fed. Jastrzębi wydźwięk posiedzenia pomagał dolarowi, teraz jednak inwestorzy czekają na piątkowe dane z amerykańskiego rynku pracy za czerwiec. W ostatnich miesiącach odczyty były nieco słabsze od oczekiwań i pytanie, czy ta relatywna słabość się utrzyma" - powiedział Wojciech Stępień.

W piątek o godz. 14.30 opublikowana zostanie czerwcowa liczba utworzonych nowych miejsc pracy w USA, przeciętne godzinowe wynagrodzenie oraz stopa bezrobocia.

"Jeżeli ta słabość będzie nadal widoczna, kurs EUR/USD pewnie wróci bliżej 1,20, jeśli zaś rynek pracy okaże się mocny, będziemy próbowali zejść do 1,18 i niżej. Będzie to kluczowe dla złotego, gdyż w przypadku słabszego dolara, złoty może próbować pokonać poziom 4,50/EUR. W przeciwnym razie jutro możemy zobaczyć 4,54/EUR. Na początku tygodnia wyznaczony w piątek trend pewnie będzie kontynuowany" - dodał.

Zwrócił uwagę, że środowy szacunek inflacji w Polsce, który był niższy od oczekiwań ekonomistów, nie zrobił wrażenia na rynku walutowym. Jak ocenił, mocne PMI i wzrosty cen ropy do 76 dolarów za baryłkę wskazują, że inflacja w kraju wciąż będzie wysoka, co nadal może przełożyć się na podwyżki stóp procentowych. To z kolei jest argument za stabilizacją złotego.

Wskaźnik PMI dla przemysłu w Polsce w czerwcu wyniósł 59,4 pkt. - podała w czwartek firma Markit. Konsensus zakładał 57,0 pkt. W maju odczyt wyniósł 57,2 pkt.

W środę Główny Urząd Statystyczny podał w szacunku flash, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu wzrosły o 4,4 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 0,1 proc. Ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes szacowali, że ceny towarów i usług w czerwcu wzrosły rdr o 4,6 proc., a mdm wzrosły o 0,3 proc.

W czwartek po południu EUR/PLN zniżkuje o 0,3 proc. do 4.505, USD/PLN idzie w dół o 0,4 proc. do 3,795, a EUR/USD rośnie o 0,1 proc. do 1,187.

RYNEK DŁUGU

Rentowności krajowych SPW rozpoczęły dzień nieco niżej niż w środowe popołudnie, przy czym w trakcie sesji notowania stabilizowały się. 10-latki pozostają blisko 1,62 proc., najniższego poziomu od dwóch miesięcy.

"Wczoraj rentowności mocno spadły po danych o inflacji, jednak w czwartek ze względu na PMI z Polski i trochę też z powodu wzrostów cen ropy, spadki te wyhamowały. Ceny ropy zbliżające się do 80 dolarów za baryłkę wskazują, że to może jeszcze nie być koniec wzrostów inflacji w Polsce, a podwyżki stóp procentowych nadal są w grze" - powiedział Wojciech Stępień.

"Z tego względu spodziewam się odreagowania na rentownościach - papiery 10-letnie mogą zwyżkować w przedziale 1,6-1,8 proc. Na trwalszy ruch będziemy musieli poczekać na krajowe odczyty inflacji za lipiec" - ocenił.

Na rynkach bazowych rentowności 10-letnich obligacji skarbowych w USA rosną w czwartek po południu o 1,4 pb. do 1,458 proc., a w Niemczech zniżkują o 0,8 pb do -0,209 proc.

czwartek czwartek środa 15.50 9.38 15.10 EUR/PLN 4,5055 4,5192 4,5196 USD/PLN 3,7952 3,8122 3,8053 CHF/PLN 4,1058 4,1201 4,1165 EUR/USD 1,1871 1,1855 1,1877 OK0423 0,291 0,300 0,300 DS0726 1,23 1,26 1,28 DS1030 1,62 1,64 1,65

