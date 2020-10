DZIEŃ NA FX: FI: Złoty i SPW będą pod wpływem czynników zewnętrznych

Dalszy spadek kursu eurodolara będzie niekorzystny dla złotego i w najbliższych dniach EUR/PLN może być powyżej 4,5 - poinformował PAP Biznes starszy ekonomista ING Banku Śląskiego, Piotr Popławski. Na rynku długu, ceny i rentowności krajowych obligacji będą zależały od sytuacji na niemieckim rynku długu.

"Zachowanie krajowej waluty jest powiązane z eurodolarem. Wydaje się, że presja na wzrost EUR/USD powoli się wyczerpuje. Dalszy spadek kursu EUR/USD będzie miał niekorzystny wpływ na waluty z regionu Europy Środkowo-Wschodniej" - powiedział Piotr Popławski.

Ekonomista jest dość pesymistycznie nastawiony w kwestii siły złotego w kolejnych dniach tygodnia.

"W mojej ocenie najbliższe dni będą umiarkowanie niekorzystne dla złotego i możemy zobaczyć poziomy EUR/PLN powyżej 4,5 w ciągu tygodnia" - ocenił.

We wtorek kurs EUR/PLN wzrósł o ok. 0,5 grosza względem poziomów notowanych w poniedziałek wieczorem, do około 4,4900.

RYNEK DŁUGU

"Widać, że kwestia pandemii nadal ciąży koniunkturze. Prawdopodobnie będą rewizje w dół prognoz dla głównych gospodarek europejskich. A to sugeruje, że mogą rosnąć oczekiwania co do dalszego poluzowania polityki EBC. Gdyby tak się stało to będziemy obserwować spadki rentowności niemieckich obligacji. W ślad za niemieckim rynkiem długu, również ceny krajowych papierów dłużnych powinny być wyższe. Z uwagi na bardzo małą podaż nowych obligacji w Polsce, prawdopodobnie ceny krajowych obligacji będą mocniej rosły niż te niemieckie" - powiedział Piotr Popławski.

Według ekonomisty, publikowane w tym tygodniu dane gospodarcze z kraju, m.in. dane o inflacji, nie powinny wpływać na nastawienie Rady Polityki Pieniężnej.

"W najbliższych dniach krajowe 10-latki powinny poruszać się ok. poziomu 1,25-1,23 proc." - dodał.

We wtorkowe popołudnie rentowności polskich 2-latek były poniżej zera i wynosiły -0,01 proc.

Na rynkach bazowych dochodowość amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych wynosi 0,742 proc. (-3,3 pb), a niemieckich -0,550 proc. (-0,5 pb).