DZIEŃ NA FX: FI: Złoty lekko się osłabi; rentowności SPW będą się stabilizować

W kolejnych dniach kurs EUR/PLN może wzrosnąć do 4,54-4,55, w związku z rosnącą awersją do ryzyka - oceniają ekonomiści. Po wyznaczeniu we wtorek nowego rekordowego minimum, rentowności krajowych 10-latek powinny w najbliższym czasie pozostawać w przedziale 1,35-1,45 proc.

"EUR/PLN nie udało się zejść wyraźnie poniżej 4,51 i obecnie kurs lekko odbija. Przez niepewność związaną z globalną recesją oraz gwałtowny spadek cen ropy, rośnie awersja do ryzyka. Nie ma przy tym paniki, która kierowałaby parę powyżej 4,60. Kurs może zatem iść lekko w górę się w stronę 4,54-4,55 zł za euro, a w dłuższym terminie powinien stabilizować się w przedziale 4,51-4,55. Biorąc pod uwagę otoczenie rynkowe, nie są to duże wahania. Zmienność wygasła, a sytuacja jest raczej spokojna" - powiedział PAP Biznes główny ekonomista TMS Brokers Konrad Białas.

RYNEK DŁUGU

Przez większość dnia wtorkowe notowania na krajowym rynku długu przebiegały bez zmian rentowności, jednak po informacji o odwołaniu czwartkowego przetargu MF, dochodowości na środku i na długim końcu krzywej poszły w dół. Spadki sięgały 10 pb, przez co dochodowość papierów 5 i 10-letnich znalazła się na nowych minimach.

"Na rynkach bazowych widoczna jest presja na spadki rentowności, wywołana spadkami cen ropy. Te przekładają się na oczekiwania inflacyjne oraz na perspektywy polityki monetarnej w długim terminie. W Polsce rentowności nie powinny mimo wszystko spaść poniżej 1,35 proc. w przypadku papierów 10-letnich, których dochodowość w najbliższym czasie prawdopodobnie będzie poruszać się w przedziale 1,35-1,45 proc. W dłuższym terminie rentowności powinny zacząć lekko rosnąć" - powiedział Białas.

Ekonomista zwrócił uwagę na informację, że Ministerstwo Finansów nie zorganizuje zaplanowanego na czwartek 23 kwietnia przetargu sprzedaży obligacji.

Ocenił, że uczestnicy rynku, którzy rezerwowali gotówkę na uczestnictwo w tej aukcji, zdecydowali się nabyć obligacje na rynku wtórnym, co spowodowało wtorkowy spadek rentowności.

W miesięcznym planie podaży resort informował, że na czwartkowym przetargu miał zaoferować papiery wartościowe o łącznej wartość 5-10 mld zł z serii: OK0722, PS1024, WZ0525, DS1029, WZ1129, możliwe inne obligacje typu WS albo IZ.

Na rynkach bazowych dochodowość amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych wynosi 0,564 proc. (-6,2 pb), a niemieckich -0,475 proc. (+2,9 pb).