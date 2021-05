DZIEŃ NA FX: FI: Złoty ma szansę na umocnienie; rentowności 10-latek mogą rosnąć

W najbliższym czasie złoty może się jeszcze umocnić, będzie to jednak uzależnione od tego, czy EUR/USD przestanie zniżkować - ocenił w rozmowie z PAP Biznes starszy ekonomista w ING Banku Śląskiego, Piotr Popławski. Dodał, że po ostatnim skupie NBP zmienność na krajowym rynku długu pozostanie podwyższona, a rentowności 10-latek mogą jeszcze rosnąć.

"W piątek ciekawym sygnałem jest to, że przy spadającym eurodolarze nie widać osłabienia złotego. Jak dla mnie oznacza to, że inwestorzy szykują się do dalszego umocnienia krajowej waluty. Gdy w przyszłym tygodniu zobaczymy koniec umacniania dolara, EUR/PLN powinien przełamać poziom 4,48. Jesteśmy blisko tego poziomu i pokonanie go powinno być dość łatwe. Dalej kurs może zniżkować jeszcze ok. 2 gr w kierunku 4,46" - powiedział Piotr Popławski.

"Cały czas rynek będzie próbował grać mocne fundamenty krajowej gospodarki. Po niedawnych rekomendacjach, żeby grać przeciwko złotemu pod temat CHF, być może jest jeszcze otwartych kilka takich pozycji. Inwestorzy szykują się jednak, żeby aktywować na nich zlecenia stop loss, przez co te pozycje mogą służyć jako dodatkowe paliwo dla umocnienia złotego" - dodał.

W piątek EUR/PLN zniżkował o 0,2 proc. w kierunku 4,48, a USD/PLN po południu znajdował się na poziomie odniesienia w okolicy 3,684. W tym czasie EUR/USD szedł w dół o 0,2 proc. do 1,217, choć w ciągu dnia był nawet nieco niżej.

RYNEK DŁUGU

Po dwóch dniach wzrostów, na koniec tygodnia rentowności papierów 10-letnich poszły w dół o 3 pb.

"Podejrzewam, że w najbliższym czasie na krajowym rynku długu będzie nerwowo. Ostatnim skupem obligacji NBP wprowadził inwestorów w zakłopotanie. Część z nich spodziewa się nawet, że w zasadzie program QE jest już wygaszany. Naszym zdaniem, to przedwczesny wniosek. Być może strategia odkupu była niedopasowana do aktualnej sytuacji na rynku. Do następnego przetargu NBP zmienność na rynku pozostanie wysoka i może dojść do rozszerzenia asset swapów" - powiedział Piotr Popławski.

"Choć w środę i czwartek rentowności rosły, to spodziewam się, że po dzisiejszej korekcie dochodowość 10-latek może jeszcze pójść w górę. Nie przekroczymy poziomu 2 proc., jednak w krótkim okresie 1,95 proc. jak najbardziej możemy zobaczyć" - ocenił.

Na rynkach bazowych dochodowości amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych straciły 1 pb do 1,599 proc., a niemieckich poszły w dół o 1,5 pb do -0,187 proc.

piątek piątek czwartek 16.00 9.42 16.32 EUR/PLN 4,4840 4,4877 4,4865 USD/PLN 3,6862 3,6820 3,6758 CHF/PLN 4,0926 4,0989 4,0920 EUR/USD 1,2164 1,2188 1,2206 OK0423 0,267 0,260 0,250 DS0726 1,27 1,27 1,28 DS1030 1,87 1,90 1,90

