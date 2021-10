DZIEŃ NA FX: FI: Złoty ma szansę na umocnienie; SPW przejściowo stabilne

Nieoczekiwana podwyżka stóp procentowych umocniła złotego, który śladem innych walut regionu ma teraz szansę na dalsze umocnienie wobec euro - ocenił rozmowie z PAP Biznes ekonomista Santander Bank Polska, Wojciech Mazurkiewicz. W ostatnim czasie rentowności SPW mocno rosły i po środowej decyzji RPP mogą przez jakiś czas stabilizować się na podwyższonych poziomach.

"RPP podniosła stopy procentowe, czym zaskoczyła uczestników rynku, w tym także nas - spodziewaliśmy się pierwszych podwyżek dopiero w listopadzie. W reakcji na to kurs EUR/PLN spadł o ponad 1 proc. do 4,56. W teorii, biorąc za przykład kursy walut naszych sąsiadów, którzy rozpoczęli cykl podwyżek kilka miesięcy wcześniej, złoty mógłby nadal się umacniać. Jednakże istotną barierą może okazać się poziom 4,55/EUR, który stanowi 200-sesyjną średnią ruchomą" - powiedział Wojciech Mazurkiewicz.

Zwrócił uwagę, że najbliższą przeszkodą dla umocnienia złotego może być seria danych z rynku pracy w USA. W piątek o godz. 14.30 opublikowany zostanie pełen raport o zatrudnieniu w sektorze pozarolniczym w USA we wrześniu. Poznamy m.in. liczbę utworzonych nowych miejsc pracy, przeciętne godzinowe wynagrodzenie oraz stopę bezrobocia.

"Jeżeli odczyt będzie pozytywny, rentowności treasuries mogą jeszcze bardziej wzrastać. W takiej sytuacji zwykle waluty rynków wschodzących tracą. Pod koniec tygodnia podwyższona zmienność na PLN może zatem wynikać nie tylko z czynników lokalnych" - dodał.

W środę ok. godz. 16.40, czyli ponad godzinę po decyzji RPP ws. stóp, kurs EUR/PLN utrzymuje się 1 proc. pod kreską lekko poniżej 4,56, a USD/PLN zniżkuje o 0,6 proc. i jest poniżej 3,95. W tym czasie EUR/USD utrzymuje się 0,4 proc. na minusie, w okolicy 1,155.

Rada Polityki Pieniężnej na jednodniowym posiedzeniu w dn. 6 października nieoczekiwanie podwyższyła stopy procentowe - referencyjną o 40 pb do 0,50 proc., lombardową o 50 pb do 1,0 proc., redyskontową weksli o 40 pb do 0,51 proc., dyskontową weksli o 40 pb do 0,52 proc. RPP utrzymała stopę depozytową na poziomie 0,0 proc.

Jeszcze przed decyzją Rady Premier Mateusz Morawiecki wyraził w trakcie środowej konferencji prasowej nadzieję, że reakcja NBP na wysoką inflację będzie należyta. Dodał, że rząd będzie starał się ulżyć gospodarstwom domowym najbardziej dotkniętym przez wzrost cen energii.

Dzień wcześniej prezes NBP Adam Glapiński zapowiedział, że zbliża się konieczność dostosowania polityki pieniężnej, czyli podwyżki stóp procentowych.

RYNEK DŁUGU

Rentowności krajowych SPW pozostawały we środę bez większych zmian, jednak po decyzji Rady krzywa przesunęła się o 20 pb w górę. W efekcie 2-latki poprawiły ponad roczne maksimum, a 5 i 10-latki znalazły się na nowych 2-letnich szczytach.

"Rynek długu zareagował na podwyżkę stóp jeszcze większą wyprzedażą i na chwilę obecną inwestorzy oczekują podwyżki o kolejne 25 pb na listopadowym posiedzeniu. Rentowności krajowych SPW dynamicznie rosły od dwóch tygodni. Spodziewam się zatem, że gdy już pierwsza reakcja na październikową podwyżkę się uspokoi, dochodowości mogą przez jakiś czas się stabilizować" - powiedział Wojciech Mazurkiewicz.

Po południu rentowności amerykańskich obligacji 10-letnich wynoszą 1,515 proc. (+1,5 pb), a niemieckich wynoszą -0,194 proc. (bez większych zmian).

środa środa 16.40 9.21 EUR/PLN 4,5586 4,6175 USD/PLN 3,9473 3,9888 CHF/PLN 4,2540 4,2903 EUR/USD 1,1549 1,1576 DS1023 1,207 0,990 PS1026 1,88 1,71 DS0432 2,38 2,25

