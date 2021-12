DZIEŃ NA FX: FI: Złoty mocny, a rentowności wysoko; w centrum uwagi będzie RPP

Głównym wydarzeniem przyszłego tygodnia będzie środowe posiedzenie RPP, przy czym spodziewana podwyżka stóp o 50 pb pomoże złotemu utrzymać się na mocniejszych poziomach, nieco poniżej 4,60/EUR - powiedział PAP Biznes strateg banku PKO BP Arkadiusz Trzciołek. Z tego samego powodu, jego zdaniem rentowności SPW mogą lekko zwyżkować.

"W następnym tygodniu głównym wydarzeniem dla naszego rynku będzie środowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Patrząc na ostatni odczyt inflacji (7,7 proc. rdr w XI, flash GUS - PAP) i wypowiedzi członków rady, którzy byli zaskoczeni wysokim wynikiem, a także zmianę retoryki prezesa Glapińskiego, który przestał nazywać inflację przejściową, a nazwał uciążliwą, pewnie trzeci miesiąc z rzędu zobaczymy podwyżkę stóp" - powiedział Arkadiusz Trzciołek.

Zwrócił uwagę, że konsensus rynkowy przewiduje podwyżkę stóp na posiedzeniu 8 grudnia o 50 pb.

"Biorąc pod uwagę ostatnie umocnienie złotego, które ogranicza szanse wzmocnienia presji inflacyjnej, wydaje się to być prawdopodobnym scenariuszem. Jeśli faktycznie rada dokona takiej podwyżki, dla złotego będzie to o tyle pozytywne, że pozwoli w większości utrzymać zyski z tego tygodnia, kiedy krajowa waluta umocniła się wobec euro i dolara. Nie spowoduje to jednak, że złoty osiągnie nowe rekordy" - powiedział.

"Zakładamy, że w najbliższym tygodniu kurs EUR/PLN będzie znajdował się lekko poniżej 4,60, a USD/PLN poniżej 4,07. Widzimy utrzymanie tego, co złoty w tym tygodniu odrobił" - ocenił.

W piątek złoty stabilizował się blisko poziomów z czwartkowego zamknięcia. Po południu EUR/PLN był 0,1 proc. niżej, na 4,593, a USD/PLN był niecałe 0,1 proc. wyżej, na 4,073. Z kolei EUR/USD szedł w dół o 0,2 proc. do 1,128.

Trzciołek dodał, że istotne będzie także zachowanie EUR/USD, który rosnąc w mijającym tygodniu wspierał notowania złotego.

"Pod koniec przyszłego tygodnia poznamy odczyt inflacji w USA. Prawdopodobnie będzie ona uporczywa, co skłoni członków Fed do utrzymania jastrzębiego stanowiska. Dzisiejszy raport z rynku pracy w części był rozczarowujący, co może studzić oczekiwania rynku, jednak Fed mocno patrzy na inflację. Nie spodziewam się więc dużego osłabienia dolara, które wspierałoby waluty rynków wschodzących" - powiedział.

Liczba nowych miejsc pracy w sektorach pozarolniczych w Stanach Zjednoczonych wzrosła w listopadzie o 210 tys. wobec oczekiwanej zwyżki o 550 tys. i wzrostu o 546 tys. miesiąc wcześniej, po rewizji z 531 tys. - podał amerykański Departament Pracy. Stopa bezrobocia w USA wyniosła 4,2 proc., oczekiwano 4,5 proc., wobec 4,6 proc. miesiąc wcześniej. Wynagrodzenia godzinowe wzrosły w listopadzie o 4,8 proc. rdr, a mdm wzrosły o 0,3 proc. vs. konsensus 5 proc. i 0,4 proc.

RYNEK DŁUGU

W piątek krzywa rentowności rozpoczęła notowania wysoko, przy czym na koniec dnia wróciła w okolice poziomów z czwartku.

"Dla długu główne czynniki są zbliżone do tych walutowych - przede wszystkim mamy planowaną podwyżkę stóp. Ona ma bezpośrednie przełożenie na rynek obligacji skarbowych. Zakładamy, że ruch ze strony RPP mógłby lekko nawet podbić rentowności i widzimy, że jest pole do krótkoterminowego wzrostu na krótkim końcu krzywej. Aktualnie cała krzywa powyżej 2 lat znajduje się nad poziomem 3 proc. i spodziewamy się, że taki stan rzeczy zostanie na razie utrzymany" - powiedział Trzciołek.

"Widzimy pole do tego, żeby krótkie papiery przebijały mocniej poziom 3 proc., i na 2-latkach możemy spokojnie dojść do 3,1 proc. Z kolei na 10-latkach przejściowe przebicie 3,30 proc. nie jest wykluczone" - ocenił.

Na rynkach bazowych dochodowości amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych pozostają bez większych zmian na poziomie 1,444 proc., a niemieckich idą w górę o 1 pb do -0,360 proc.

piątek piątek czwartek 16.20 9.37 16.24 EUR/PLN 4,5931 4,6029 4,6008 USD/PLN 4,0735 4,0755 4,0598 CHF/PLN 4,4251 4,4244 4,4182 EUR/USD 1,1277 1,1294 1,1332 DS1023 2,997 3,050 3,020 PS1026 3,36 3,43 3,38 DS0432 3,24 3,29 3,25

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl