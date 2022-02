DZIEŃ NA FX: FI: Złoty może być mocniejszy; otoczenie wspiera wyższe dochodowości SPW

W perspektywie tygodnia złoty może być nieco mocniejszy, jeśli wojna na Ukrainie nie będzie eskalować - powiedział PAP Biznes starszy ekonomista ING Banku Śląskiego Piotr Popławski. Jego zdaniem, główne czynniki rynkowe w dalszym ciągu wspierają wyższe rentowności krajowego długu.

"Jak wiadomo, dominującym czynnikiem wpływającym na rynki jest w tej chwili wojna na wschodzie. W ostatnich 24 godzinach pojawiły się dwie informacje, które inwestorów nieco uspokoiły. Pierwsza, to że zachód nie użył wobec Rosji najcięższych sankcji, czyli odcięcia od systemu SWIFT. Druga informacja, dotyczy możliwego wysłania przez Rosję do Mińska delegacji, która ma rozmawiać ze stroną ukraińską. Oczywiście nie wiadomo, co z tego wyjdzie, ale z punktu widzenia rynku rozkład ryzyk nieco się zmniejszył" - powiedział PAP Biznes starszy ekonomista ING Banku Śląskiego Piotr Popławski.

Zdaniem ekonomisty, złoty pod względem fundamentalnym jest za słaby zważywszy na skalę podwyżek stóp, którą obecnie mamy i której rynek jeszcze oczekuje.

"Moim zdaniem w perspektywie tygodnia, złoty może być nieco mocniejszy, oczywiście przy założeniu, że Rosja w najbliższych dniach nie zrobi nic głupiego, a obecny konflikt nie będzie eskalował. Mówienie o jakichkolwiek poziomach na EUR/PLN przy takiej zmienności jest bezcelowe, jednak uważam, że podwyższone poziomy w okolicach 4,60 na EUR/PLN pozostaną z nami jeszcze na jakiś czas" - zakończył ekonomista.

Jeśli chodzi o rynki bazowe, Popławski uważa, że spadek napięcia geopolitycznego spowoduje zapewne lekkie osłabienie dolara, jednak nie będzie to osłabienie znaczące. Jego zdaniem, Europa jest nieproporcjonalnie mocniej dotknięta obecnym kryzysem geopolitycznym niż USA, które praktycznie jego nie odczują. W takim otoczeniu - zdaniem ekonomisty - FED będzie mógł sobie pozwolić na to, aby bez problemu podnieść stopy na marcowym posiedzeniu, a podwyżka stóp przez EBC w najbliższej przyszłości jest już dyskusyjna.

O godzinie 15.51 kurs EUR/PLN notowany jest w okolicach czwartkowego zamknięcia na 4,6295. Kurs USD/PLN natomiast spada o 0,44 proc. do 4,1171. W tym czasie para EUR/USD notuje 0,49 proc. wzrosty do 1,1247.

RYNEK DŁUGU

"Na rynku długu inwestorzy stoją przed trudnym wyzwaniem. Wiadomo, że ceny surowców są bardzo wysokie, a tym samym spadków inflacji nie można w najbliższym czasie oczekiwać. To podciąga polskie rentowności wyżej. Z drugiej strony ewentualny wzrost napięć geopolitycznych w pobliżu Polski, z jednej strony podnosi ceny surowców, z drugiej powoduje wyprzedaż krajowego długu, co było widać na ostatnich sesjach" - powiedział ekonomista ING Banku Śląskiego.

"Jak zatem widać, żaden ze scenariuszy czy czynników nie wspiera spadków rentowności i wydaje się, że cały czas jest miejsce na wyższe poziomy. Czynnikiem, który mógłby zmniejszyć rentowności krajowego długu mogłaby być mniejsza od oczekiwań rynku podwyżka stóp przez RPP, ale do najbliższego posiedzenia pozostały jeszcze 2 tygodnie" - dodał ekonomista

Jak podał Piotr Popławski instrumenty pochodne wyceniają obecnie stopę referencyjną w Polsce na poziomie 5 proc., jednak jest on sceptyczny co do aż tak dużej skali przyszłego wzrostu stóp.

Na rynkach bazowych dochodowości amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych wzrastają o 1,6 pb do 1,988 proc., a niemieckich rosną o 5,5 pb do 0,2290 proc.

piątek piątek czwartek 15.58 09.35 15.20 EUR/PLN 4,635 4,6617 4,6893 USD/PLN 4,126 4,169 4,2058 CHF/PLN 4,4471 4,5089 4,5615 EUR/USD 1,1234 1,1182 1,115 PS0424 3,872 3,92 3,83 PS0527 4,12 4,16 4,13 DS0432 4,01 4,07 4,05

