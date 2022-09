DZIEŃ NA FX: FI: Złoty może kierować się w stronę 4,80: EUR; rentowności 10-latek powyżej 6 proc.

Jastrzębie nastawienie banków centralnych za granicą oraz wzrost eskalacji konfliktu rosyjsko-ukraińskiego może osłabiać złotego w kierunku 4,80/EUR, a rentowności 10-letnich SPW mogą pozostać w okolicy nieco powyżej 6 proc. - ocenia główny ekonomista XTB Przemysław Kwiecień.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

"Kurs EUR/PLN przez pewien czas poruszał się w okolicy 4,70, ale po niekorzystnych po sygnałach z Rosji prawdopodobnie ponownie kieruje się w stronę 4,80; para EUR/PLN może pozostać w delikatnie nachylonym kanale wzrostowym. Do tej pory po dotarciu do 4,80 kurs zawracał w dół, ale obecnie czynników negatywnych dla polskiej waluty jest dużo, a na dodatek one się kumulują. Rynek walutowy ma to do siebie, że w momentach paniki może wygenerować spory ruch. W czwartek PLN kończy sesję w okolicy 4,76/EUR, a z tego poziomu dużo łatwiej wygenerować ruch o 20 gr w górę aniżeli w dół" - powiedział Kwiecień.

Wśród negatywnych ryzyk dla złotego oraz szerzej dla polskich aktywów główny ekonomista XTB przede wszystkim wymienił różnicę w nastawieniu głównych banków centralnych na świecie, które prezentują coraz bardziej jastrzębie stanowisko, a komunikacją RPP, która na tym tle nie prezentuje aż tak zasadniczej determinacji do zwalczenia inflacji. Wycenie polskich aktywów ciąży również eskalacja napięcia w wojnie ukraińsko-rosyjskiej.

"Była euforia po kontrataku Ukraińców, ale już wtedy wskazywałem, że rynek jest nastawiony zbyt optymistycznie. (...) Obecna sytuacja w to jasny sygnał, że na krótką metę mamy eskalację i to widać w wycenach polskich aktywów" - dodał.

RYNEK DŁUGU

"Jeżeli chodzi o rentowność 10-letnich SPW, będziemy na razie trochę powyżej 6 proc. Rosnące rentowności w USA oraz w Europie Zachodniej, a także wyższa premia za ryzyko działa na niekorzyść polskich papierów. W drugą stronę oddziałuje natomiast coraz bardzo rysująca się perspektywa pogorszenia sytuacji gospodarczej. Na razie nie widzę na rynku pola do większych ruchów, choć w nieco dalszym terminie dochodowości mogą się obniżyć ze względu na ryzyka dla aktywności gospodarczej" - powiedział Kwiecień.

czwartek czwartek środa 17.10 8.50 15.47 EUR/PLN 4,7637 4,7581 4,7581 USD/PLN 4,8515 4,8028 4,8028 CHF/PLN 4,9403 4,983 4,983 EUR/USD 0,9819 0,9907 0,9907 PS1024 6,57 6,44 6,427 DS0727 6,51 6,42 6,41 DS0432 6,18 6,1 6,09

Zobacz nasze najnowsze 1x1. Kluczowe polskie lotnisko zmieni właściciela...

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl