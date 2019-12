DZIEŃ NA FX: FI: Złoty może lekko osłabić się wobec euro, a rentowności polskich SPW wzrosnąć po posiedzeniu Fed

Złoty może podążyć po posiedzeniu FOMC w kierunku 4,30, o ile narracja prezesa Fed będzie mniej gołębia niż rynek oczekuje – uważają ekonomiści. Ich zdaniem, w takim scenariuszu krajowe SPW, w ślad za rynkami bazowymi, zareagują wzrostem rentowności.

"Rynki zwracają uwagę przede wszystkim na posiedzenie Fed i to, co po nim powie prezes Jerome Powell. Może się okazać, że wypowiedzi szefa Rezerwy okażą się mniej gołębie niż inwestorzy oczekują, co osłabi złotego, który wówczas pójdzie wobec euro w kierunku 4,30" - powiedział PAP Biznes starszy ekonomista Banku Pekao Piotr Piękoś.

W takim scenariuszu, zdaniem eksperta banku, dolar umocniłby się wobec euro i podążył w kierunku 1,10.

Posiedzenie Fed zakończy się w środę o godz. 20.00 polskiego czasu, a po nim odbędzie się konferencja prasowa.

"Zmian stóp procentowych na posiedzeniu rynki się nie spodziewają - będą dużą uwagę przywiązywać do retoryki Powella na konferencji oraz prezentacji ścieżki stóp procentowych" - dodał ekonomista Banku Pekao.

RYNEK DŁUGU

Podczas środowych notowań na krajowym rynku długu skarbowego panowały niewielkie wzrosty rentowności - najsilniejsze (o 1,3 pb) miały miejsce na krótkim końcu.

"W scenariuszu mniej gołębiego Fed od oczekiwań inwestorów rentowności na rynkach bazowych pójdą w górę, a my w ślad za nimi - to w bardzo krótkiej perspektywie" - powiedział PAP Biznes starszy ekonomista Banku Pekao Piotr Piękoś.

"W nieco dłuższej perspektywie spodziewam się stabilizacji rentowności w pobliżu obecnych poziomów na całej krzywej - w naszej prognozie mamy zapisane 2,10 proc. na koniec tego roku dla 10-letnich papierów skarbowych" - dodał specjalista banku.

W środę Ministerstwo Finansów podało, że na przetargu zamiany 13 grudnia sprzeda 6 serii obligacji - OK0722, PS1024, WZ0525, DS1029, WZ1129, WS0447, i odkupi 4 serie obligacji - WZ0120, PS0420, OK0720 i DS1020.

"Oczekuję, że wartość jedynej grudniowej aukcji wyniesie ok. 4-5 mld zł" - wskazał ekonomista Banku Pekao.

Na rynkach bazowych rentowność amerykańskich 10-letnich obligacji wynosi 1,828 proc., a niemieckich -0,312 proc.