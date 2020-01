DZIEŃ NA FX: FI: Złoty może nieco się osłabić wobec euro; rentowności polskich SPW spadną

Złoty będzie się osłabiać wobec euro i w najbliższym czasie dojdzie do poziomu 4,2550 – uważają ekonomiści. Ich zdaniem istotny, wynoszący ok. 20 pb, wzrost rentowności polskich obligacji skarbowych z ostatnich trzech dni wydaje się wygasać i można spodziewać się spadków – do ok. 2,13 proc. w segmencie długu 10-letniego.

"Sądzę, że złoty lekko osłabi się wobec euro w najbliższym czasie. Spodziewam się pełzającej korekty kursu pary o niespełna 2 grosze do 4,2550" - powiedział PAP Biznes analityk Banku Millennium Mateusz Sutowicz.

"Nie widzę podstaw ku temu, by złoty był najmocniejszy od 20 miesięcy" - dodał.

W jego ocenie, wpływ na zachowanie głównej pary światowej EUR/USD będzie mieć m.in. nadchodząca finalizacja porozumienia handlowego pierwszej fazy pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami.

"W przyszłym tygodniu inwestorzy poznają więcej szczegółów porozumienia, bo na razie rynek zna raczej ogólniki. Spodziewam się, że EUR/USD powróci do 200-sesyjnej średniej kroczącej w okolicach 1,1160" - wyjaśnił ekspert.

RYNEK DŁUGU

Podczas czwartkowych notowań na krajowym rynku długu skarbowego przeważały wzrosty rentowności - najsilniejsze nastąpiły w przypadku długu dziesięcioletniego, gdyż wyniosły prawie 5 pb.

"Mieliśmy w ciągu ostatnich trzech dni naprawdę duży ruch na krajowych papierach skarbowych, który spodziewam się, że powinien wygasać - zarówno na krótkim, jak i długim końcu. Skala wzrostów rentowności wydaje się przereagowana w kontekście jednoznacznego stanowiska RPP, zaprezentowanego wczoraj oraz deeskalacji napięć amerykańsko-irańskich na Bliskim Wschodzie" - powiedział PAP Biznes analityk Banku Millennium Mateusz Sutowicz.

W jego ocenie dochodowość dwuletniego długu skarbowego w najbliższym czasie będzie oscylować w przedziale 1,40-1,50 proc., zaś dziesięcioletniego podąży w kierunku 2,13 proc.

Rada Polityki Pieniężnej na środowym posiedzeniu pozostawiła stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie. Prezes NBP Adam Glapiński na konferencji na posiedzeniu powiedział, że inflacja wzrośnie jedynie przejściowo, a stopy proc. powinny pozostać bez zmian do 2022 r.

W czwartek Ministerstwo Finansów poinformowało, że sprzedało w obligacje OK0722, PS1024, WZ0525, DS1029, WZ1129, WS0447 za łącznie 5 mld zł, przy popycie 7,2 mld zł. Ponadto, resort w ramach sprzedaży dodatkowej uplasował sześć serii obligacji (OK0722, PS1024, WZ0525, DS1029, WZ1129 i WS0447) łącznie za 848 mln zł.

Na rynkach bazowych rentowność amerykańskich 10-letnich obligacji wynosi 1,893 proc., a niemieckich -0,227 proc.