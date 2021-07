DZIEŃ NA FX: FI: Złoty może ponownie testować 4,60: EUR; rentowności SPW lekko w dół

W najbliższych dniach kurs EUR/PLN może ponownie testować poziom 4,60 z powodu pogarszających się nastrojów na globalnych rynkach - oceniła w rozmowie z PAP Biznes główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek. W tym otoczeniu możliwe są dalsze lekkie spadki rentowności SPW.

"Tydzień rozpoczęliśmy od pogorszenia globalnego sentymentu. Wyraźnie pokazały to spadki na giełdach w Azji - miało to związek z ponownym wzrostem napięcia między Chinami a USA. To kolejny czynnik, przy już i tak pogarszających się nastrojach ze względu na sytuację pandemiczną. Odbija się to także na pozostałych rynkach, w tym również długu i walutowym. Na eurodolarze widzimy ruch w górę w stronę 1,18" - powiedziała Monika Kurtek.

"Eurodolar jest jednak trzymany w szachu przez środową decyzję Fed, przed którą jeszcze w ubiegłym tygodniu dolar się umacniał. Są zatem szanse, że do środy kurs może utrzymywać się poniżej poziomu 1,18" - dodała.

Zwróciła uwagę, że poza decyzją Fed inwestorzy będą w tym tygodniu czekać także na czwartkowe szacunkowe dane o PKB w USA w II kw. oraz analogiczne piątkowe odczyty z Niemiec i Francji.

"Pogarszające się nastroje na rynkach przekładają się także na rynki wschodzące. Obserwujemy osłabienie złotego. Częściowo przykładać się do tego może dyskusja na linii Polska - Komisja Europejska, przy czym na węgierskim forincie i koronie czeskiej ruch jest podobny" - powiedziała Kurtek.

"Jeżeli słabe globalne nastroje będą się utrzymywać, na słabszych poziomach pozostaną także waluty EM. Polski złoty zbliża się do granicy 4,60 i ponownie może ją testować. Przy dalszym pogorszeniu nastrojów, kurs mógłby sięgnąć nawet wyżej, póki co na dalszą ocenę trzeba jednak czekać na Fed" - dodała.

W poniedziałek po godz. 15.00 kurs EUR/PLN utrzymuje się ok. 0,4 proc. nad kreską, na poziomie 4,595, a USD/PLN rośnie o 0,3 proc. i zbliża się do 3,90. Z kolei EUR/USD, odbił się od 1,18 i jest już tylko 0,1 proc. nad kreską.

RYNEK DŁUGU

"Od rana na rynkach bazowych widać było spadki rentowności, w tym wyraźniejsze w USA. W ślad za nimi zniżkowały także dochodowości SPW. Po południu ruchy te jednak nieco ustępują, a papiery niemieckie nawet pokazują wzrosty dochodowości" - zauważyła Monika Kurtek.

"We wtorek możliwe jest lekkie odreagowanie w górę. Przed środowym Fed bardziej stawiam jednak na to, że przy rosnącym na rynku niepokoju rentowności mogą jeszcze delikatnie zniżkować. W kraju spadki mogą wynieść 1-2 pb na długim końcu krzywej" - oceniła.

W poniedziałek po południu rentowności amerykańskich obligacji 10-letnich są 2 pb niżej, na poziomie 1,268 proc., a niemieckich nieznacznie idą w górę do -0,409 proc.

poniedziałek poniedziałek piątek 15.10 9.40 16.13 EUR/PLN 4,5945 4,5831 4,5691 USD/PLN 3,8982 3,8851 3,8851 CHF/PLN 4,2411 4,2368 4,2193 EUR/USD 1,1786 1,1796 1,1761 OK0423 0,335 0,330 0,340 DS0726 1,00 1,01 1,04 DS1030 1,51 1,50 1,53

