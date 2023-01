DZIEŃ NA FX: FI: Złoty może pozostać pod presją; na krajowym długu spadki rentowności mogą być kontynuowane

Opublikowane we wtorek niższe od konsensusu dane o grudniowej inflacji z Niemiec osłabiają euro, co wywiera presję na złotego, a trend ten może być w kolejnych dniach kontynuowany – powiedział w rozmowie z PAP Biznes Łukasz Zembik, kierownik departamentu analiz DM TMS Brokers. Na krajowym długu we wtorek rentowności dynamicznie zniżkują, a do danych o grudniowym CPI z Polski trend ten może się utrzymać – dodał.

"Wtorkowa sesja jest pierwszą sesją w 2023 roku w pełnym wydaniu, gdyż wszystkie rynki działają. Na rynku FX przynosi ona wyraźne umocnienie dolara, co spowodowało w ciągu dnia wzrost kursu USD/PLN nawet do okolic 4,45. W tym czasie kurs EUR/USD spadł wyraźnie poniżej 1,06" - powiedział Łukasz Zembik.

Jak wskazał ekonomista, we wtorek nastroje na rynkach finansowych są nieco lepsze.

"Jedną z przyczyn są ostatnie działania Chin, które coraz bardziej otwierają swoją gospodarkę, a kolejne restrykcje covidowe są sukcesywnie znoszone. To między innymi wpływa na dzisiejsze wzrosty indeksów giełdowych" - wskazał Zembik.

Ekspert dodał, że kolejnym czynnikiem wpływającym na poprawę globalnych nastrojów są dane o inflacji z Niemiec.

"Rano poznaliśmy dane o inflacji z poszczególnych niemieckich landów, co sugerowało, że odczyt dla całych Niemiec może być również istotnie niższy od rynkowych oczekiwań. Na tej bazie od rana na wartości traciło euro, a umacniał się dolar. Publikowane o 14.00 dane z Niemiec rzeczywiście wypadły poniżej konsensusu rynkowego, co rozbudziło oczekiwania na łagodniejsze działania EBC, który po ostatnim posiedzeniu z połowy grudnia swoją retorykę zaostrzył" - powiedział ekspert TMS Brokers.

Inflacja wg HICP w Niemczech w grudniu wyniosła 9,6 proc. rdr wobec 11,3 proc. miesiąc wcześniej - podało niemieckie biuro statystyczne we wstępnym wyliczeniu. Oczekiwano +10,2 proc.

W ujęciu mdm HICP wyniósł -1,2 proc., wobec 0,0 proc. miesiąc wcześniej i konsensusu na poziomie -0,6 proc.

"Oczywiście dane te nie oznaczają na obecnym etapie zmiany trendu inflacji, ale wystarczyły do poprawy nastrojów na giełdach i wyraźnego osłabienia euro" - dodał.

Zdaniem ekonomisty TMS odbywające się we wtorek i środę posiedzenie RPP nie wpłynie na wycenę złotego, a Rada raczej nie zmieni kosztu pieniądza.

"W czwartek natomiast poznamy wstępne dane o grudniowej inflacji z Polski i jeśli będą one niższe od oczekiwań, to rynek zacznie spekulować, że być może podczas czwartkowej konferencji prezesa NBP (rozpocznie się o 15.00 - PAP) pojawią się jakieś sygnały mówiące o możliwej obniżce stóp pod koniec 2023 roku. To mogłoby, w krótkim terminie osłabić złotego" - powiedział Łukasz Zembik.

O godzinie 16.03 kurs EUR/PLN rośnie o 0,1 proc. do 4,6740, a USD/PLN idzie w górę o 0,99 proc. do 4,4210.

Na rynkach bazowych kurs pary EUR/USD zniżkuje o 0,87 proc. do 1,0570.

RYNEK DŁUGU

"We wtorek na krajowym długu rentowności dynamicznie zniżkują, co jest pokłosiem oczekiwań, że być może po dzisiejszych odczytach inflacyjnych z Niemiec, EBC będzie bardziej gołębi" - powiedział analityk DM TMS Brokers.

Zdaniem analityka, trend ten może być w najbliższych dniach utrzymany.

"Taki ruch mogą napędzać oczekiwania na pierwsze obniżki stóp w Polsce jeszcze w 2023 roku, choć dużo zależeć będzie od wstępnych krajowych odczytów inflacyjnych za grudzień '22, które poznamy w najbliższy czwartek (o godzinie 10.00 - PAP)" - wskazał ekonomista TMS Borkers.

We wtorek dochodowości amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych spadają o 10,3 pb. do 3,728 proc., a niemieckich idą w dół o 8 pb. do 2,3665 proc.

wtorek wtorek poniedziałek 16.06 09.39 15.52 EUR/PLN 4,6741 4,6723 4,6747 USD/PLN 4,4203 4,4183 4,3787 CHF/PLN 4,7344 4,7314 4,7331 EUR/USD 1,0574 1,0575 1,0676 PS1024 6,413 6,545 6,556 WS0428 6,541 6,688 6,722 DS0432 6,570 6,709 6,746

