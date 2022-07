DZIEŃ NA FX: FI: Złoty może pozostać słaby; na SPW duża część korekty mogła się już dokonać

Pogorszenie globalnych nastrojów wpływa na umacnianie dolara amerykańskiego i w takim otoczeniu złoty osłabia się, a rentowności długu zniżkują - powiedziała PAP Biznes główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek. Jej zdaniem, złoty w najbliższym czasie może pozostać słaby, a na SPW duża część korekty mogła się już dokonać.

"Tydzień rozpoczął się przy słabszych globalnych nastrojach, na co moim zdaniem mają wpływ dwa czynniki. Pierwszym jest pogarszająca się sytuacja pandemiczna w Azji, co podsyca obawy o stan chińskiej gospodarki i wpływ tego na gospodarkę globalną. Drugim czynnikiem są obawy o dostawy gazu przez Rosję do Europy w świetle informacji o zmniejszaniu dostaw do Niemiec i Włoch" - powiedziała w rozmowie z PAP Biznes główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek.

W jej opinii ewentualne całkowite zatrzymanie dostaw rosyjskiego gazu spowodowałoby recesję w Niemczech, a to miałoby konsekwencje dla wszystkich.

"Jak zatem widać, negatywne czynniki piętrzą się, co ma wpływ na giełdy, ale i rynek walutowy, na którym wyraźnie umacnia się dolar amerykański. W takim otoczeniu EUR/USD pogłębia spadki i w zasadzie osiągnął poziom 1,00, a to ma wpływ na naszą walutę" - powiedziała ekonomistka.

Dodała, że od początku poniedziałkowej sesji złoty osłabia się, a kurs EUR/PLN ponownie testuje okolice 4,8, który to poziom wydaje się być obecnie oporem.

"Mówiąc o perspektywach na najbliższą przyszłość - moim zdaniem - nie widać czynników, które mogłyby złotego umocnić. Nastroje globalne raczej pozostaną słabe, a w takim otoczeniu okolice 4,8 EUR/PLN będą poziomem, który w najbliższych dniach będziemy widzieć - oby nie słabiej" - powiedziała Kurtek.

O godzinie 16.00 kurs EUR/PLN rośnie o 0,51 proc. do 4,7980, a USD/PLN idzie w górę o 1,63 proc. do 4,767. Na rynkach bazowych dolar się umacnia, a para EUR/USD spada o 1,1 proc. do 1,0066.

RYNEK DŁUGU

"Na rynku długu przy słabych globalnych nastrojach oraz wzroście awersji do ryzyka obserwujemy spadki rentowności i to zarówno na rynkach bazowych, jak i mocniejsze - na krajowych obligacjach. Spadki rentowności SPW zawierają się w przedziale 17-20 pb w całym przedziale krzywej i są wyraźnie mocniejsze od tych oglądanych na głównych rynkach" - powiedziała Kurtek.

Zdaniem ekonomistki, do niższych rentowności krajowego długu przyczyniają się również czynniki lokalne.

"Niższe rentowności SPW to również pokłosie ubiegłotygodniowej decyzji RPP, która zmniejszyła skalę podwyżek stóp, ale również wypowiedzi prezesa Glapińskiego, który powtórzył, że cykl zacieśniania polityki pieniężnej w Polsce zbliża się do końca" - dodała.

Odnosząc się do najbliższej przyszłości Kurtek powiedziała, iż duża część korekty na krajowym długu mogła się już dokonać, a jej zdaniem dalsze zachowanie SWP zależeć będzie od zachowania rynków bazowych.

"W tym świetle warto wspomnieć o publikowanych w tym tygodniu danych inflacyjnych, które ponownie mogą przesunąć rentowności w górę" - powiedziała ekonomistka Banku Pocztowego.

Dane o wysokości inflacji w Niemczech, Francji i USA za czerwiec br. zostaną opublikowane w najbliższą środę, 13 lipca, odpowiednio o godzinach: 8.00, 8.45 oraz 14.30 czasu polskiego.

W najbliższy piątek, 15 lipca o godzinie 10.00 GUS poda dane o inflacji w Polsce na czerwiec br.

Na rynkach bazowych dochodowości amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych spadają o 10,1 pb do 3,00 proc., a niemieckich zniżkują o 9,6 pb do 1,245 proc.

poniedziałek poniedziałek piątek 16.04 9.37 16.54 EUR/PLN 4,7995 4,7903 4,7835 USD/PLN 4,7668 4,7320 4,7014 CHF/PLN 4,8563 4,8352 4,8163 EUR/USD 1,0069 1,0124 1,0175 OK0724 7,370 7,480 7,500 DS0727 6,79 6,90 6,97 DS0432 6,49 6,60 6,64

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl