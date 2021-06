DZIEŃ NA FX: FI: Złoty może się jeszcze lekko umocnić; rentowności powinny rosnąć

W kolejnych dniach EUR/PLN może testować poziom 4,5250, który jednak raczej nie zostanie przebity, ze względu na nadal silnego dolara - powiedział PAP Biznes ekonomista Santander Bank Polska Wojciech Mazurkiewicz. Jego zdaniem w najbliższych tygodniach rentowności SPW mogą zwyżkować w ślad za rynkami bazowymi.

"Po tym jak EUR/PLN osiągnął przez moment poziom 4,56, dziś jest w zasadzie pierwszy dzień po ostatnim posiedzeniu Fed, w którym widzimy słabszego dolara i korektę na walutach rynków wschodzących - w tym także na złotym. Kurs jest w pobliżu dosyć ważnego testu, gdyż na poziomie 4,5250 znajduje się 200-dniowa średnia ruchoma" - powiedział Wojciech Mazurkiewicz.

"Spodziewam się, że w kolejnych kilku dniach złoty może się jeszcze nieco umocnić i próbować przebić to wsparcie. Na chwilę obecną wydaje się jednak, że ten poziom wytrzyma, gdyż siła dolara nadal jest duża" - ocenił.

W poniedziałek po południu EUR/PLN zniżkował o 0,45 proc. do 4,535, USD/PLN szedł w dół o 0,8 proc. do 3,808, a EUR/USD rósł o 0,4 proc. do 1,191.

RYNEK DŁUGU

W pierwszej części dnia rentowności SPW na środku i długim końcu krzywej zniżkowały po ok. 2-4 pb., jednak w drugiej części dnia wyraźnie poszły w górę, wraz z krótkim końcem.

"Rentowności krajowych obligacji skarbowych, szczególnie na długim końcu, powinny w kolejnych tygodniach wzrastać. Stoi za tym kilka czynników fundamentalnych, np. przyzwoity wzrost gospodarczy potwierdzany kolejnymi danymi, a także wzrost cen" - powiedział Wojciech Mazurkiewicz.

Ekonomista zwrócił uwagę na wtorkową publikację PPI. Jak podał GUS ceny produkcji przemysłowej w maju 2021 r. wzrosły rdr o 6,5 proc., w ujęciu miesięcznym wzrosły o 0,8 proc. Ekonomiści w przeprowadzonej przez PAP Biznes ankiecie prognozowali, że ceny producentów w ujęciu rocznym w maju wzrosły o 5,9 proc., a w ujęciu miesięcznym wzrosły o 0,4 proc.

"Za wzrostami dochodowości SPW przemawiają także wzrosty na długim końcu krzywej na rynkach bazowych. Dodatkowo lokalnym czynnikiem może być środowe posiedzenie banku centralnego Czech, a także wtorkowe posiedzenie banku węgierskiego, na którym prawdopodobnie stopy zostaną podniesione. W najbliższych tygodniach krajowe 10-latki mogą zmierzać w kierunku 1,90 proc." - dodał.

Na rynkach bazowych dochodowości amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych po południu zwyżkują o 3,4 pb. do 1,484 proc., a niemieckich rosną o 3,6 pb. do -0,169 proc.

poniedziałek poniedziałek piątek 16.13 9.25 16.12 EUR/PLN 4,5345 4,5478 4,5522 USD/PLN 3,8063 3,8357 3,8358 CHF/PLN 4,1372 4,1540 4,1589 EUR/USD 1,1913 1,1857 1,1867 OK0423 0,350 0,300 0,320 DS0726 1,30 1,26 1,28 DS1030 1,75 1,73 1,76

