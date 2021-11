DZIEŃ NA FX: FI: Złoty może się jeszcze nieco umocnić; SPW stabilne

Jeżeli w najbliższych dniach nie dojdzie do drastycznego umocnienia dolara, EUR/PLN może zejść niżej, w okolice 4,66 - ocenił w rozmowie z PAP Biznes analityk TMS Brokers Maciej Madej. Dodał, że rentowności SPW mają szansę na stabilizację.

"W tym tygodniu sentyment do złotego nieco się poprawił, zwłaszcza w drugiej połowie tygodnia. Kluczowa kwestia to poprawa nastrojów na rynkach i odreagowanie w górę eurodolara. Swoją cegiełkę dołożył także prezes NBP Adam Glapiński, który dał jasno do zrozumienia, że wysoki poziom EUR/PLN jest bankowi nie na rękę i chętnie widziałby mocniejszego złotego. To oczywiście zdejmuje z rynku presję interwencji walutowych na koniec roku, co inwestorzy mieli z tyłu głowy. Ponadto, podkreśla to, że RPP zdaje się być zdeterminowana, żeby udrożnić kanał kursowy, który powinien szybciej oddziaływać na poziom inflacji" - powiedział Maciej Madej.

"Jeżeli nie wydarzy się nic negatywnego, na przykład drastyczne umocnienie dolara, na najbliższych sesjach możliwe jest odreagowanie na EUR/PLN, a kurs może zejść nieco niżej, w okolice 4,66" - ocenił.

Złoty kontynuował w czwartek umocnienie. Po południu kurs EUR/PLN zniżkuje o 0,2 proc. do 4,67, a USD/PLN idzie w dół o 0,3 proc. do 4,16. Z kolei dolar osłabia się i EUR/USD rośnie o 0,1 proc. do 1,121.

RYNEK DŁUGU

Rentowności SPW pozostawały w czwartek niemal bez zmian i kończą dzień blisko poziomów ze środowego zamknięcia.

"Na krajowym rynku długu wydarzeniem dnia był przetarg zamiany Ministerstwa Finansów, który jednak nie powinien znacząco wpływać na panujące nastroje. Przy obecnych działaniach banku centralnego i poprawie nastrojów na rynkach bazowych krajowa krzywa dochodowości powinna się wypłaszczać. W krótkim terminie oczekiwałbym raczej stabilizacji rentowności, przy założeniu, że nic negatywnego się nie wydarzy" - powiedział Madej.

Na przetargu zamiany Ministerstwo Finansów sprzedało papiery OK0724, PS1026, WZ1126, WZ1131 i DS0432 za 2.084,132 mln zł i odkupiło obligacje PS0422, OK0722, WS0922 i WZ1122 łącznie za 1.901,950 mln zł - poinformował resort finansów w komunikacie.

Na rynkach bazowych dochodowości amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych pozostają bez zmian na 1,643 proc., a niemieckich idą w dół o 2 pb do -0,242 proc.

czwartek czwartek środa 16.00 9.27 16.03 EUR/PLN 4,6700 4,6687 4,6789 USD/PLN 4,1640 4,1619 4,1756 CHF/PLN 4,4523 4,4598 4,4589 EUR/USD 1,1215 1,1218 1,1205 DS1023 3,060 3,070 3,080 PS1026 3,54 3,54 3,54 DS0432 3,39 3,39 3,40

