DZIEŃ NA FX: FI: Złoty może się jeszcze umocnić; rentowności pójdą do góry

W najbliższym czasie kurs EUR/PLN może zejść jeszcze 2-3 gr w dół - ocenił w rozmowie z PAP Biznes główny ekonomista TMS Brokers Konrad Białas. Jego zdaniem najbliższe odczyty inflacji ponownie mogą być powyżej oczekiwań rynku, przez co rentowności krajowych 10-latek mogą wrócić powyżej 1,85 proc.

EUR/PLN jest najniżej od lutego, a USD/PLN od stycznia i notowania pozostają w miarę stabilne. Złoty korzysta przede wszystkim na poprawie nastrojów globalnych, a także na oczekiwaniach na podwyżki stóp procentowych - nie tyle w Polsce co w regionie. Nastroje były sprzyjające już wcześniej, ale przedtem wisiało nad nami ryzyko wyroku SN ws. franków. Przez to dopiero teraz złoty nadgania" - powiedział Konrad Białas.

"Widzę potencjał do umocnienia jeszcze o 2-3 gr w najbliższych dniach. Zakładam przy tym, że oczekiwania na podwyżki stóp procentowych utrzymają się, gdyż podtrzymywane będą prawdopodobnie wysokim szacunkiem inflacji w strefie euro na początku przyszłego tygodnia (1.06 - PAP)" - wskazał.

Ekonomista spodziewa się, że w narracji RPP po posiedzeniu 9 czerwca nie pojawią się sygnały wskazujące na możliwe podwyżki stóp, co powinno stłumić oczekiwania rynku, a co może zahamować umocnienie krajowej waluty.

"Do tego czasu nic nie zagraża złotemu, poza ewentualnym pogorszeniem nastrojów globalnych. Warto także obserwować, czy wzrosty na EUR/USD będą kontynuowane i czy spadki na rynku kryptowalut nie odbiją się echem na rynkach akcji" - dodał.

W poniedziałek po południu EUR/PLN zniżkował o 0,3 proc., a w ciągu dnia zbliżył się do 4,48 i był najniżej od trzech miesięcy. USD/PLN ok. godz. 16 tracił 0,6 proc. i był lekko poniżej 3,67 - najniżej od stycznia. EUR/USD rósł o 0,3 proc. do 1,222.

RYNEK DŁUGU

Na krajowym rynku długu rentowności SPW zniżkowały na początku tygodnia po 3-4 pb na całej długości krzywej.

"Wydaje się, że rentowności krajowych SPW stabilizują się po ostatnim podbiciu, wywołanym jastrzębim komunikatem banku Węgier i oczekiwaniami, że RPP może pójść podobną ścieżką. W perspektywie tego, że inflacja znów może zaskoczyć wyższym odczytem, a rynki będą żyły oczekiwaniami na podwyżki stóp, 10-letnie mogą znów odbić i znaleźć się powyżej 1,85 proc., a 2-latki mogą zbliżyć się do 0,17-0,18 proc." - powiedział Konrad Białas.

Na rynkach bazowych dochodowości amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych szły w dół o 1,5 pb do 1,617 proc., a niemieckich pozostawały bez większych zmian na -0,128 proc.

poniedziałek poniedziałek piątek 15.51 9.36 16.14 EUR/PLN 4,4837 4,4861 4,4927 USD/PLN 3,6690 3,6780 3,6890 CHF/PLN 4,0933 4,0978 4,1029 EUR/USD 1,2220 1,2198 1,2179 OK0423 0,114 0,130 0,140 DS0726 1,17 1,20 1,20 DS1030 1,82 1,85 1,86

