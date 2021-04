DZIEŃ NA FX: FI: Złoty może się osłabiać, a rentowności rosnąć

Nie widać czynników przemawiających za umocnieniem złotego, przez co w najbliższym czasie większe jest prawdopodobieństwo wzrostu EUR/PLN w kierunku 4,60 - oceniają ekonomiści. Ich zdaniem, rosnące oczekiwania na podwyższenie inflacji w kraju nie będzie sprzyjało notowaniom SPW.

"Na EUR/PLN w ostatnich dniach, czy nawet godzinach, sentyment wydaje się pogarszać. Dolar zaczyna zyskiwać, giełdy na świecie tracą - to nie daje najlepszych perspektyw dla złotego. Rynek znów zaczyna obawiać się o rozwój pandemii na świecie. Pół świata skupia się na sytuacji w Indiach - w skali świata zakażenia wróciły do poziomów z grudnia i stycznia, a niepokojem napawają nowe mutacje" - powiedział PAP Biznes analityk FX BM mBanku Rafał Sadoch.

"Co ciekawe w ostatnim czasie, kiedy dolar był słaby, a zagraniczne indeksy giełdowe znajdowały się na szczytach, apetyt złotego do aprecjacji był ograniczony. Krajowa waluta mogła być silniejsza, jednak być może rynek obawiał się interwencji ze strony NBP. Kondycja złotego nie była zatem zbyt dobra, więc teraz, gdy nie ma czynników, które mogłyby go wspierać, spodziewam się, że większe są szanse na wzrost EUR/PLN w kierunku 4,60, niż na spadek do 4,50" - ocenił.

W środę kurs EUR/PLN rósł o 0,2 proc. do 4,56, a USD/PLN zwyżkował o 0,4 proc. do ok. 3,80. W tym czasie EUR/USD zniżkował o 0,2 proc. do 1,20.

RYNEK DŁUGU

"Środowe notowania na rynku długu przebiegały spokojnie i miała miejsce kontynuacja wzrostu rentowności. Bardzo dobre dane płynące z rynku pracy oraz strefy realnej przyczyniły się do nieznacznego osłabienia polskich papierów. W efekcie na długim końcu rentowności wzrosły powyżej 1,55 proc., a na środku krzywej zmierzają ku 0,9 proc." - powiedziała PAP Biznes zarządzająca funduszami w PFR TFI Izabela Sajdak.

GUS podał w środę, że produkcja przemysłowa w marcu 2021 r. wzrosła o 18,9 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła o 18,6 proc. Analitycy ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu produkcji w marcu rdr o 13,5 proc., a mdm wzrostu o 14,1 proc.

Z kolei przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2021 r. wyniosło 5.929,05 zł, co oznacza wzrost o 8,0 proc. rdr. Zatrudnienie w tym sektorze rdr spadło o 1,3 proc.

"Rosnące oczekiwania na wzrost inflacji powyżej 4 proc. w najbliższych miesiącach nie będą sprzyjać polskim papierom. Pozytywny obraz stanu polskiej gospodarki może zachęcić niektórych członków RPP do sygnalizowania zacieśnienia polityki monetarnej. Ważne dla notowań polskiego długu będzie czwartkowe posiedzenie EBC oraz piątkowa aukcja Ministerstwa Finansów, na której resort chce zaoferować papiery za 5-7 mld zł" - dodała.

Ministerstwo Finansów zaoferuje 23 kwietnia obligacje serii OK0423, PS1026, DS1030, WZ1131 i WZ1126 o łącznej wartości 5-7 mld zł - podał resort w komunikacie.

Na rynkach bazowych dochodowości amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych zniżkują o 0,7 pb do 1,555 proc., a niemieckich idą w dół 1,3 pb do -0,272 proc.

środa środa wtorek 16.04 9.30 16.19 EUR/PLN 4,5587 4,5532 4,5494 USD/PLN 3,7971 3,7896 3,7757 CHF/PLN 4,1311 4,1331 4,1289 EUR/USD 1,2006 1,2015 1,2049 OK0423 0,069 0,070 0,070 DS0726 0,83 0,84 0,84 DS1030 1,55 1,55 1,55

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl