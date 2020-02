DZIEŃ NA FX: FI: Złoty może się osłabiać, a rentowności SPW spadać

W najbliższym czasie kurs EUR/PLN może kierować się w stronę 4,30 - oceniają analitycy. Ich zdaniem, na krajowym rynku długu rentowności obligacji 10-letnich powinny spadać do poziomu 2 proc., jednak ze względu na piątkowy odczyt inflacji mogą wystąpić przejściowe wzrosty dochodowości.

"Wydaje się, że złoty się ustabilizował, jednak widoczne są ryzyka przemawiające za wzrostem kursu EUR/PLN w najbliższych dniach. Rynek czeka na krajowe dane o inflacji oraz PKB i te publikacje mogą mieć wpływ na rynek. W ostatnim czasie złotemu pomagały dobre nastroje na globalnych rynkach. W najbliższym czasie kurs EUR/PLN może jednak iść w kierunku 4,30" - powiedział PAP Biznes główny ekonomista XTB Przemysław Kwiecień.

W piątek, o godz. 10 GUS poda odczyt inflacji za styczeń oraz szacunkowe dane o PKB w IV kwartale 2019 r.

RYNEK DŁUGU

Podczas środowych notowań na krajowym rynku długu skarbowego doszło do kilkupunktowych wzrostów rentowności na całej długości krzywej.

"W moim scenariuszu bazowym rentowności krajowych 10-latek powinny spadać do poziomu 2 proc. Tym niemniej po piątkowym odczycie inflacji rentowności mogą wzrosnąć. W mojej ocenie ta zmiana powinna jednak być przejściowa. Spodziewam się odczytu CPI nieco powyżej 4 proc. Dla niektórych inwestorów zagranicznych może to być lekkim sygnałem negatywnym. Nie każdy wie, że rynek spodziewa się wzrostu inflacji w styczniu, przez co pierwsza reakcja może być nerwowa" - powiedział Kwiecień.

Na rynkach bazowych rentowność amerykańskich 10-letnich obligacji wynosi 1,628 proc., a niemieckich -0,38 proc.