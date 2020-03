DZIEŃ NA FX: FI: Złoty może się osłabiać, a rentowności SPW zniżkować

W najbliższych dniach sytuacja na europejskich giełdach może przekładać się na osłabienie złotego wobec euro, a tendencje na rynkach bazowych wspomagać mogą spadki rentowności krajowych SPW - oceniają ekonomiści.

"W poniedziałek na giełdach w Europie mamy lekkie cofnięcie po ostatnich wzrostach. W regionie na tę zniżkę reagują głównie forint i złoty. PLN traci wobec euro, a kurs węgierskiego forinta względem waluty europejskiej osiągnął rekordowy poziom. Wyznaczone w marcu minima europejskich i amerykańskich indeksów to nie jest jeszcze twarde dno i po ostatnim odbiciu wskaźniki te mogą jeszcze spadać. W takim otoczeniu złoty powinien pozostawać w przedziale 4,50-4,60 za euro" - powiedział PAP Biznes ekonomista Santander Banku, Marcin Sulewski.

Kurs EUR/HUF znalazł się w poniedziałek na najwyższym poziomie w historii i o godz. 15.48 jest powyżej 359.

Sulewski poinformował, że podczas ostatnich wzrostów na giełdach kurs EUR/PLN nie umocnił się i nie przebił wsparcia na 4,50. Ponadto - jego zdaniem - nastroje na rynkach nie są na tyle jednoznacznie dobre, żeby złoty mógł pokazać trwalszą tendencję do aprecjacji, co wskazuje na to, że w najbliższych dniach kurs EUR/PLN może się osłabiać w kierunku 4,60.

RYNEK DŁUGU

Podczas poniedziałkowych notowań na krajowym rynku długu skarbowego rentowności spadły o około 2 pb. na całej długości krzywej.

"Na krajowym rynku długu widoczne jest lekkie umocnienie i spadki rentowności. Obligacje mogą pozostać na obecnych poziomach, ewentualnie rentowności mogą jeszcze spaść. Impulsem do spadków krajowych rentowności są tendencje na rynkach bazowych, gdzie w przypadku niemieckiego bunda obligacje 10-letnie przebiły wsparcie na -0,4 proc. i dalej zniżkują" - powiedział Sulewski.

Dodał, że widoczne jest coraz większe przełożenie działań podejmowanych przez NBP na notowania krajowego długu.

"Po tym, jak na zeszłotygodniowej aukcji NBP poszerzył ofertę obligacji, które będzie skupował, udało mu się odkupić więcej nominału niż na pierwszej aukcji. Rynek może zacząć postrzegać działania NBP jako skuteczne" - powiedział.

Na rynkach bazowych dochodowość amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych wynosi 0,637 proc. (-10,7 pb), a niemieckich -0,541 proc. (-5,5 pb).