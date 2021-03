DZIEŃ NA FX: FI: Złoty może się osłabiać; rentowności pozostaną wysoko

W najbliższym czasie kurs EUR/PLN może próbować przebić poziom 4,56-4,57, a rentowności SPW pozostaną na podwyższonych poziomach 1,55-1,60 proc. - powiedział PAP Biznes główny ekonomista DM TMS Brokers Konrad Białas. Czynnikiem, który może wpłynąć na umocnienie złotego i spadki rentowności jest zaplanowane na czwartkowy wieczór wystąpienie prezesa Fed.

"Nie ma chętnych do kupowania złotego, a kurs EUR/PLN rośnie w czwartek do 4,5550. Z jednej strony na krajową walutę negatywnie wpływają czynniki zewnętrzne, jak silny dolar i wzrosty rentowności obligacji, do których rynek nie wie jak się odnieść. Z drugiej - cały czas jest to pokłosie środowej wypowiedzi ministra finansów o braku pomocy dla banków. Odświeżył on pamięć inwestorów o problemie kredytów frankowych, na co rynek trochę spanikował. Wydaje się, że niepotrzebnie, gdyż to zdanie NBP jest w tej kwestii ważniejsze" - powiedział Konrad Białas.

Minister finansów Tadeusz Kościński w środowym wywiadzie dla agencji Bloomberg powiedział, że resort finansów uważa, iż sektor bankowy nie wymaga dalszej pomocy.

Białas ocenił, że złotego mógłby wesprzeć komunikat ze strony NBP o tym, że wsparcie dla sektora bankowego jednak zostanie udzielone.

Zwrócił także uwagę na zaplanowane na godz. 18.05 wystąpienie prezesa Fed, Jerome'a Powell'a.

"Werbalna próba zduszenia wzrostów rentowności ze strony prezesa Powell'a mogłaby wywołać rajd ulgi na aktywach ryzykownych, co przełożyło by się także na umocnienie walut rynków wschodzących" - ocenił.

"W najbliższym czasie nie można wykluczyć, że poziom 4,56-4,57 na EUR/PLN zostanie naruszony. Na obecnych poziomach złoty wydaje się jednak relatywnie tani i jak kurz opadnie, to możemy widzieć próby kupowania złotego" - dodał.

W czwartek złoty kontynuował osłabienie wobec euro i dolara. W przypadku EUR/PLN kurs dotarł w pobliże 4,56, grosz wyżej niż w środę, a USD/PLN zbliżył się do 3,79. W tym czasie EUR/USD zniżkował w kierunku 1,20.

RYNEK DŁUGU

W ciągu dnia rentowność krajowych papierów 10-letnich zniżkowała do poziomu ok. 1,55 proc., jednak pod koniec dnia wróciła w okolice 1,60 proc.

"Mamy lekkie obniżenie rentowności SPW, wygląda to na odreagowanie środowego przereagowania wywołanego wysoko zagnieżdżoną inflacją w projekcjach NBP. Wydaje się, że rynek nieco się zapędził w środowych wzrostach i przesadnie wycenił skłonność RPP do podwyżek stóp. Dziś schodzimy nieco niżej względem, środowego szczytu w okolicy 1,62 proc., jednak nie ma pełnego odreagowania ze względu na ruch na rynkach bazowych" - powiedział Konrad Białas.

"W najbliższym czasie spodziewam się, że dochodowość 10-latek pozostanie w okolicy 1,55-1,60 proc. Tu ponownie znaczenie będzie miało dzisiejsze wystąpienie prezesa Powell'a. Jeżeli powie coś, co wywoła obniżenie rentowności, to i nasze zejdą niżej" - dodał.

Na rynkach bazowych dochodowość amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych wynosi 1,472 proc. (bez większych zmian), a niemieckich -0,319 proc. (-2,7 pb).