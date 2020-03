DZIEŃ NA FX: FI: Złoty może się osłabiać, rentowności SPW będą spadać

Choć złoty ma szanse stabilizować się na obecnym poziomie, to negatywne doniesienia o walce z koronawirusem i oczekiwane złe dane z rynku pracy w USA sprawią raczej, że EUR/PLN ponownie wzrośnie do 4,60 - oceniają ekonomiści. Utrzymująca się na rynkach bazowych awersja do ryzyka będzie się przekładać na spadki rentowności krajowych SPW.

"Sytuacja na rynku walutowym jest nerwowa ze względu na koniec miesiąca. Nakłada się porządkowanie portfeli inwestycyjnych, które w pewnym sensie również dotyka złotego. Zakładam, że część inwestorów polowała na okazję do sprzedaży złotego przy poziomach 4,60 za euro i obecnie te pozycje są redukowane, co wypchnęło kurs do poziomów 4,55-4,57. W najbliższym czasie jest to kurs stabilizacji dla złotego" - powiedział PAP Biznes główny ekonomista TMS Brokers Konrad Białas.

"W kolejnych dniach rynki będą zwracać uwagę na doniesienia związane z rozwojem epidemii w USA i w Europie, a negatywne informacje mogą uderzyć w notowania. Do utrzymywania się niepewności na rynkach mogą przyczynić się, publikowane w piątek, oczekiwane złe dane z rynku pracy w USA. Z tych powodów kurs EUR/PLN może ponownie wzrosnąć do 4,60" - dodał.

RYNEK DŁUGU

Podczas wtorkowych notowań na krajowym rynku długu skarbowego rentowności obligacji 2 i 5-letnich pozostały bez większych zmian, a na długim końcu krzywej dochodowość spadła o około 7 pb.

"Rentowności krajowych 10-letnich SPW stabilizują się poniżej 1,80 proc., a stabilizująco na rynek wpływają operacje NBP. Wydaje się jednak, że w najbliższym czasie będziemy obserwować stopniowe spadki rentowności. Na rynkach utrzymuje się awersja do ryzyka i w ślad za rynkami bazowymi dochodowości krajowych 10-latek mogą spadać o 3-5 pb" - powiedział Konrad Białas.

Na rynkach bazowych dochodowość amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych wynosi 0,698 proc. (+2,7 pb), a niemieckich -0,493 proc. (+3,5 pb).