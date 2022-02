DZIEŃ NA FX: FI: Złoty może się osłabiać; SPW kontynuują wzrosty

Publikacja wyższych od oczekiwań rynku danych o amerykańskim CPI za styczeń 2022 zmieniła globalny sentyment do dolara, który zaczął się umacniać osłabiając złotego. Dane te podbiły również rentowności długu na rynkach bazowych. Zdaniem ekonomisty BNP Paribas Wojciecha Stępnia w perspektywie najbliższych sesji można oczekiwać korekcyjnego osłabienia złotego, a krajowe 10-latki mogą zmierzać w kierunku 4,1 proc.

"Złoty kontynuował umocnienie do czasu publikacji danych o inflacji amerykańskiej. Dane okazały się wyższe od oczekiwań rynku i napędzają one oczekiwania, że FED w marcu podniesie stopy o 50 pb. Prawdopodobieństwo takiego scenariusza rynek wycenia obecnie na powyżej 50 proc. Te czynniki mają przełożenie na mocniejszego dolara i poprzez korelacje wpływa to na osłabienie złotego, które obecnie obserwujemy" - powiedział w rozmowie z PAP Biznes ekonomista BNP Paribas Polska Wojciech Stępień.

Według opublikowanych o 14.30 danych, ceny konsumpcyjne (CPI - consumer price index) w USA w styczniu wzrosły o 0,6 proc. w ujęciu mdm, a rdr wzrosły o 7,5 proc. - podał amerykański Departament Pracy w komunikacie. Oczekiwano +0,5 proc. mdm i +7,3 proc. rdr. Inflacja w USA rdr jest najwyższa od 40 lat.

"Moim zdaniem w krótkim terminie, czyli w perspektywie 2-3 sesji złoty będzie trochę słabszy, co będzie wynikiem danych o wyższej od oczekiwań rynku inflacji z USA, ale również skali umocnienia naszej waluty z kilku ostatnich dni. W czasie tej korekty, kurs EUR/PLN może zmierzać w kierunku strefy 4,53-4,54, gdzie widzę jej maksymalny zasięg. Po takiej korekcie oczekuję jednak powrotu trendu umacniania naszej waluty" - powiedział ekonomista.

O godzinie 15.56 kurs EUR/PLN rośnie o 25 pipsów do 4,4955, a USD/PLN zyskuje 84 pipsów do 3,9420. Para EUR/USD notuje 0,12-proc. spadki do 1,1407, choć po publikacji danych o CPI z USA kurs sięgał 1,1373.

RYNEK DŁUGU

Jak wskazał ekonomista BNP Paribas, dane o CPI z USA wpływają również na wzrost rentowności długu na rynkach bazowych, a tą ścieżką podążają także krajowe obligacje.

"Na rynkach bazowych, po danych o CPI z USA mamy wzrost rentowności na amerykańskich 10-latkach do okolic 2 proc., co jest najwyższym poziomem od połowy 2019 roku. Rośnie również trochę niemiecki Bund. W takim otoczeniu na krajowym długu obserwujemy także wzrosty rentowności, mocniejsze na długim końcu krzywej" - powiedział Stępień.

"Moim zdaniem w obecnym otoczeniu rynkowym i w krótkim terminie widzę przestrzeń na wzrosty rentowności naszych 10-latek do okolic 4,1 proc." - dodał.

Na rynkach bazowych dochodowości amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych rosną o 6 pb do 1,987 proc., a niemieckich rosną o 3 pb do 0,2505 proc.

czwartek czwartek środa 16.06 9.15 16.34 EUR/PLN 4,4963 4,4903 4,4924 USD/PLN 3,9353 3,9275 3,9271 CHF/PLN 4,2524 4,2529 4,2548 EUR/USD 1,1426 1,1433 1,1439 PS0424 3,535 3,535 3,515 PS1026 3,94 3,91 3,91 DS0432 3,96 3,92 3,93

