DZIEŃ NA FX: FI: Złoty może się osłabić, a rentowności polskich SPW spadać

W najbliższych dniach kurs EUR/PLN może powrócić do wyższych poziomów, a rentowności krajowych SPW mogą dalej spadać, taki scenariusz będzie jednak zależeć od dalszego rozprzestrzeniania się koronawirusa - oceniają ekonomiści. W przypadku uspokojenia sytuacji krajowa waluta i dług powinny pozostać w okolicy obecnych poziomów. Oceniają, że środowa decyzja RPP pozostała bez wpływu na notowania.

"Na ten moment sytuacja dla złotego wygląda dobrze. Obniżka stóp procentowych w USA ewidentnie pomogła walutom rynków wschodzących, w tym złotemu, który umocnił się zarówno wobec euro jak i dolara. W najbliższych dniach wiele może się dziać na rynku walutowym - rynek jest w takim stanie, że nastrój może się szybko zmienić. Ryzyko dla złotego jest jednak asymetryczne i możliwy jest wzrost kursu EUR/PLN, jeżeli sytuacja związana z koronawirusem nadal będzie się rozwijać" - powiedział PAP Biznes główny ekonomista XTB Przemysław Kwiecień.

Ocenił, że notowania złotego i rentowności krajowych obligacji 10-letnich będą w najbliższym czasie zależały od nastrojów globalnych. Dodał, że decyzja Rady Polityki Pieniężnej o utrzymaniu stóp procentowych bez zmian oraz komunikat po posiedzeniu Rady pozostaną bez wpływu na rynek.

Rada Polityki Pieniężnej na środowym posiedzeniu pozostawiła stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie, referencyjna stopa procentowa NBP wynosić będzie nadal 1,50 proc. w skali rocznej. Prezes Adam Glapiński poinformował, że na razie RPP uważa, iż stabilizacja stóp procentowych jest najlepszą strategią.

RYNEK DŁUGU

Podczas środowych notowań na krajowym rynku długu skarbowego doszło do pogłębienia poniedziałkowych minimów na całej długości krzywej, a najmocniejsze spadki dochodowości wystąpiły w ciągu dnia na jej krótkim końcu. W przypadku obligacji 2-letnich SPW rentowności przejściowo zeszły do poziomu 1,15 proc., 5-letnich do 1,33 proc. i 10-letnich 1,63 proc.

"Rentowności na świecie mocno spadły w wyniku oczekiwań na dalsze luzowanie polityki pieniężnej banków centralnych. W USA obligacje 10-letnie znalazły się poniżej 1 proc. To pomogło zniżkować w środę również rentownościom krajowych papierów. Obecnie nie widzę potencjału do dalszego spadku krajowych rentowności, jednak głównie zależy to od rozwoju sytuacji związanej z koronawirusem" - powiedział Kwiecień.

Dodał, że tak jak w przypadku złotego, jeżeli na rynek będą napływać negatywne informacje dot. koronawirusa to możliwa będzie dalsza obniżka rentowności obligacji skarbowych w Polsce.

Na rynkach bazowych rentowność amerykańskich 10-letnich obligacji wynosi 0,97 proc. (-4,7 pb) i ponownie ustanowiła minimum wszech czasów (na 0,93 proc.), a niemieckich -0,635 proc. (+0,6 pb).