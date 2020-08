DZIEŃ NA FX: FI: Złoty może się osłabić, a rentowności SPW wzrosnąć

W przyszłym tygodniu kurs EUR/PLN może kierować się w stronę 4,43, a długi koniec krajowej krzywej rentowności może lekko wzrosnąć - oceniają ekonomiści.

"Wydaje się, że złoty osiągnął w tym tygodniu swoje limity aprecjacji, a kurs EUR/PLN może w najbliższym czasie zmierzać do wyjścia górą z konsolidacji, w której trwa od dłuższego czasu, w stronę 4,43. Warto zwrócić uwagę, że od początku sierpnia gdy eurodolar zmierzał w stronę 1,19, kurs EUR/PLN pozostawał bez większych zmian. Choć krótkoterminowe wyskoki były ze sobą skorelowane, to ruchy na złotym były szybko negowane, a EUR/PLN nie wykazywał większej woli do spadków, co wydaje się potwierdzać, że perspektywy aprecjacji złotego się wyczerpują" - powiedział PAP Biznes strateg rynku walutowego PKO BP Jarosław Kosaty.

"W kolejnych dniach bardziej prawdopodobne wydaje się, że EUR/PLN będzie kierował się w stronę 4,43, niż ponownie próbował schodzić do 4,37" - dodał.

Ponadto Kosaty ocenił, że zaplanowana na poniedziałek, na godz. 14.00, publikacja danych NBP może wykazać wyraźny wzrost podaży pieniądza, co może dodatkowo osłabiać złotego.

RYNEK DŁUGU

"W przyszłym tygodniu spodziewam się kilkupunktowego spadku rentowności na krótkim końcu. Z kolei długi koniec może się stabilizować lub nawet pójść lekko do góry w stronę 1,35 proc., co będzie skutkowało stromieniem się krzywej rentowności" - powiedział PAP Biznes strateg rynku stopy procentowej PKO BP Mirosław Budzicki.

Dodał, że w szerszym układzie nie jest wykluczone, że trend boczny na papierach 10-letnich utrzyma się do końca wakacji, a kolejne miesiące mogą przynieść wzrosty rentowności do 1,45 proc., ze względu na rosnącą od września podaż obligacji na rynku pierwotnym.

Na rynkach bazowych dochodowość amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych wynosi 0,656 proc. (+1,2 pb), a niemieckich -0,499 proc. (bez większych zmian).