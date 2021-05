DZIEŃ NA FX: FI: Złoty może się osłabić, a rentowności SPW wzrosnąć

Podtrzymanie gołębiej retoryki na piątkowej konferencji prezesa NBP może przełożyć się na osłabienie złotego do 4,60/EUR, a rentowności krajowych 10-latek mogą testować poziom 1,70 proc. - ocenił w rozmowie z PAP Biznes ekonomista BNP Paribas Wojciech Stępień.

"Komunikat po środowym posiedzeniu RPP wydaje się być dość gołębi. Nie spodziewam się po nim umocnienia złotego. Wiele będzie zależało od piątkowej konferencji prezesa Adama Glapińskiego. Jeżeli gołębia retoryka znajdzie potwierdzenie w jego wypowiedziach, to możliwe, że EUR/PLN wyjdzie w najbliższym czasie powyżej 4,60" - powiedział Wojciech Stępień.

"Z kolei przestrzeń do spadków eurodolara jest raczej ograniczona. Spodziewam się, że EUR/USD może wrócić w okolice 1,21" - dodał.

W środę po południu EUR/PLN był 0,2 proc. powyżej poziomu odniesienia, w okolicy 4,566, choć w ciągu dnia testował nawet 4,58. Choć USD/PLN także w ciągu sesji był wyżej (na 3,82), to ok. godz. 18 wrócił do 3,806, ok. 0,35 proc. nad kreską. Z kolei EUR/USD zniżkował w tym czasie o 0,15 proc. do 1,199.

Rada Polityki Pieniężnej na jednodniowym posiedzeniu w dn. 5 maja utrzymała wszystkie stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie, referencyjna stopa nadal wynosi 0,10 proc. w skali rocznej.

RPP nie wspomina w środowym komunikacie, choć czyniła to wielokrotnie poprzednio, że polityka NBP stabilizuje inflację w celu i wzmacnia stabilność systemu finansowego. RPP ocenia, że inflacja, podbijana przez czynniki niezależne od polityki Rady, w najbliższych miesiącach utrzymywać się będzie powyżej 3,5 proc., ale w przyszłym roku obniży się.

RYNEK DŁUGU

W dniu posiedzenia RPP rentowności krajowych SPW pozostawały bez większych zmian.

"Rentowności krajowych SPW nadal będą pod presją wzrostową. Rynek jest trochę w zawieszeniu w związku z działaniami RPP. Jeżeli na piątkowej konferencji zobaczymy gołębią retorykę, to krajowe 10-latki mogą testować poziom 1,70 proc." - powiedział Wojciech Stępień.

"Na rynkach bazowych w ostatnim czasie odwrót od aktywów ryzykownych sprowadził rentowności nieco niżej. Spodziewam się jednak, że w miarę jak gospodarki będą się otwierały, to rentowności znów mogą rosnąć" - dodał.

Na rynkach bazowych dochodowości amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych wzrosły o ok. 1 pb. do 1,600 proc., a niemieckich pozostały bez większych zmian na poziomie -0,227 proc.

środa środa wtorek 18.27 10.03 15.34 EUR/PLN 4,5694 4,5684 4,5606 USD/PLN 3,8092 3,8090 3,7946 CHF/PLN 4,1699 4,1572 4,1559 EUR/USD 1,1995 1,1994 1,2019 OK0423 0,063 0,060 0,070 DS0726 0,89 0,89 0,89 DS1030 1,68 1,66 1,68

