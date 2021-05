DZIEŃ NA FX: FI: Złoty może się osłabić, a rentowności SPW zniżkować

W kolejnych dniach złoty może się osłabiać, a rentowności krajowych 10-latek mogą zejść o 3-4 pb niżej - ocenił w rozmowie z PAP Biznes ekonomista ING Banku Śląskiego Piotr Popławski. Dodał, że koniec tygodnia może wiązać się z większą zmiennością na EUR/PLN i USD/PLN ze względu na opublikowane orzeczenie Sądu Najwyższego i dane z amerykańskiego rynku pracy.

"W piątek na rynku walutowym mieliśmy małe trzęsienie ziemi. Z jednej strony opublikowane zostało orzeczenie Sądu Najwyższego ws. franków, a z drugiej - dane z amerykańskiego rynku pracy okazały się poniżej oczekiwań" - powiedział Piotr Popławski.

W pierwszej części dnia złoty osłabiał się wobec euro i dolara, a kursy rosły po ok. 1 gr. Po publikacji orzeczenia SN kursy wróciły w okolice poziomów odniesienia, a po godz. 15 złoty zaczął wyraźnie zyskiwać. EUR/PLN zszedł w okolice 4,55, a USD/PLN do 3,75. W tym czasie pojawiły się pierwsze pozytywne opinie ekspertów odnośnie do orzeczenia ws. kredytów frankowych. Podano także dane z amerykańskiego rynku pracy, po których EUR/USD mocno wzrósł i utrzymuje się powyżej 1,21.

"Sąd Najwyższy znów stanął na wysokości zadania i udzielił takich wskazówek, że analitycy jeszcze dwie godziny po publikacji zastanawiają się, jak je zinterpretować. Koniec tygodnia na EUR/PLN będzie zatem przebiegał przy podwyższonej zmienności i oczekiwaniu na opinie prawników. Generalnie ważniejsze będzie wtorkowe posiedzenie SN. Orzeczenie będzie odnosić się do pięciu pytań dotyczących tego, jak banki mają się rozliczać z klientami. Jest to coś, co podtrzyma niepewność na rynku jeszcze przez jakiś czas" - ocenił.

W piątek odbyło się posiedzenie Izby Cywilnej Sądu Najwyższego, który w składzie 7 sędziów odpowiedział na pytania prawne zadane przez Rzecznika Finansowego, dotyczące sposobu rozliczeń po unieważnieniu przez sąd powszechny umowy kredytu denominowanego lub indeksowanego w walucie obcej.

Sąd Najwyższy podtrzymał stanowisko, że roszczenia banku i konsumenta są niezależne, nie ulegają automatycznie wzajemnej kompensacji.

"Przed wtorkowym posiedzeniem EUR/PLN może rosnąć, nie powinien jednak sięgnąć wyżej niż 4,59-4,60" - dodał ekonomista.

"Więcej może się dziać na USD/PLN. Duże negatywne zaskoczenie z amerykańskiego rynku pracy na chwilę obecną osłabiło dolara. Nie jest jednak jednoznaczne, czy ważniejszy jest mniejszy przyrost miejsc pracy, czy większy przyrost płac. Popołudniowe komentarze analityków mogą być dodatkowym źródłem zmienności" - wskazał Popławski.

Liczba miejsc pracy w sektorach pozarolniczych w Stanach Zjednoczonych wzrosła w kwietniu o 266 tys. wobec oczekiwanej zwyżki o 978 tys. i wobec wzrostu o 770 tys. miesiąc wcześniej po rewizji z +978 tys. - podał amerykański Departament Pracy. Stopa bezrobocia w USA wyniosła 6,1 proc., oczekiwano 5,8 proc. wobec 6 proc. miesiąc wcześniej. Wynagrodzenia godzinowe wzrosły w kwietniu o 0,3 proc. rdr, a mdm wzrosły o 0,7 proc. vs. konsensus: -0,4 proc. i 0 proc.

Popławski zwrócił uwagę na trwającą konferencję prasową prezesa NBP Adama Glapińskiego.

"Zgodnie z oczekiwaniami rynku, prezes Glapiński utrzymuje łagodną retorykę. Jej podstawowe elementy od pewnego czasu się nie zmieniają i do końca jego kadencji się nie zmienią. Cały czas jesteśmy daleko od podwyżek stóp. W tym kontekście dla złotego ważniejsza pozostaje kwestia franków, a w przypadku obligacji wspiera to możliwe spadki rentowności" - ocenił Popławski.

RYNEK DŁUGU

Na koniec tygodnia rentowności krajowych SPW w większości pozostawały stabilne, przy czym na długim końcu poszły w dół o ok. 1 pb.

"Na rynku długu w ostatnim czasie rentowności mocno się cofnęły, także w Polsce. W naszym przypadku być może była to kwestia tego, że rynek źle był pozycjonowany, zwłaszcza biorąc pod uwagę aukcję NBP. Spodziewam się, że przed odczytem inflacji w USA w przyszłą środę, dochodowości krajowych 10-latek mogą zejść jeszcze 3-4 pb" - powiedział Popławski.

Na rynkach bazowych dochodowości amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych poszły w dół o 1 pb do 1,550 proc., a niemieckich pozostały bez większych zmian rosną na -0,228 proc.

piątek piątek czwartek 15.55 9.39 15.49 EUR/PLN 4,5599 4,579 4,5794 USD/PLN 3,7629 3,7926 3,7944 CHF/PLN 4,1591 4,1787 4,1807 EUR/USD 1,2118 1,2074 1,2069 OK0423 0,078 0,070 0,070 DS0726 0,92 0,92 0,92 DS1030 1,68 1,69 1,69

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl