DZIEŃ NA FX: FI: Złoty może się osłabić; rentowności powinny spadać

W najbliższych dniach złoty może osłabić się do poziomu 4,30, jeżeli pojawią się kolejne negatywne informacje o wojnie handlowej - oceniają analitycy. W związku ze wzrostem niepewności na rynkach bazowych dochodowość krajowych 10-latek może w najbliższym czasie spaść o 2-3 pb.

"Kurs EUR/PLN stabilizuje się na poziomie 4,28. Złotemu pomaga pozytywna korelacja z umocnieniem się euro wobec dolara. Wzrost EUR/USD do 1,11 pomaga walutom w naszym regionie i złoty również ma potencjał do wzrostu. Umocnienie złotego jest hamowane przez obawy inwestorów o dalszy ciąg wojny handlowej, co nie jest korzystnym otoczeniem dla wzrostu apetytu na ryzyko w regionie" - powiedział głowny ekonomista TMS Brokers Konrad Białas.

"W tym lub w przyszłym tygodniu EUR/PLN może powrócić do poziomu 4,30, o ile pojawi się jakaś informacja, która będzie pretekstem, żeby górę wzięły obawy o pertraktacje na linii USA-Chiny" - dodał.

RYNEK DŁUGU

W środę rentowności krajowych SPW rosły o 2-3 pb na całej długości krzywej dochodowości.

"Nie spodziewam się, że środowa decyzja RPP mogłaby przełożyć się na notowania. W dalszym ciągu krajowe SPW poruszają się w ślad za rynkami bazowymi. Tam niepewność związana z wojnami handlowymi pcha inwestorów w stronę obligacji skarbowych, co przekłada się na spadki rentowności. Na krajowym rynku dochodowość 10-latek może w najbliższym czasie spaść o 2-3 pb" - powiedział Białas.

Na środowym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe bez zmian. Po godz. 16 odbędzie się konferencja po posiedzeniu.

Na rynkach bazowych rentowność amerykańskich 10-letnich obligacji wynosi 1,743 proc., a niemieckich -0,336 proc.