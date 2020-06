DZIEŃ NA FX: FI: Złoty może się osłabić; rentowności SPW w górę

W przeciwieństwie do walut regionu złoty nie korzysta z dobrych nastrojów panujących na rynkach, przez co w najbliższym czasie EUR/PLN może rosnąć w stronę 4,48 - oceniają ekonomiści. Ich zdaniem, jeżeli wzrosty na giełdach utrzymają się, rentowności długu skarbowego na rynkach bazowych i w kraju mogą rosnąć.

"Złoty rozpoczął dzień na stosunkowo niskim poziomie za euro, jednak w ciągu dnia kurs poszedł lekko w górę, co czyni ją najsłabszą walutą w regionie. Zarówno węgierski forint, czeska korona i rubel umocniły się dziś względem euro i dolara, jednak złoty pozostaje w tyle i nie korzysta z optymizmu panującego na giełdach. Być może było to związane z niepewnością co do wtorkowego posiedzenia RPP, gdyż inwestorzy nadal pamiętają niespodziewaną majową obniżkę stóp procentowych" - powiedział PAP Biznes ekonomista Santander Banku, Marcin Sulewski.

"W szerszym kontekście wtorkowa sesja nie jest przełomowa, a EUR/PLN nadal pozostaje powyżej dołka na 4,37. Zeszłotygodniowa korekta na giełdach, wywołana przez Fed, została już na wielu parkietach w całości zneutralizowana. Na złotym te zmiany były stosunkowo niewielkie, a kurs poruszał się w okolicy 4,45. Przypuszczam, że do końca tygodnia złoty nie skorzysta z odbicia na giełdach, pozostanie powyżej 4,40 i może kierować się w stronę 4,48" - dodał.

Rada Polityki Pieniężnej na jednodniowym posiedzeniu w dn. 16 czerwca utrzymała wszystkie stopy procentowe na niezmienionym poziomie, referencyjna stopa nadal wynosi 0,10 proc. w skali rocznej - wynika z komunikatu RPP. Decyzja Rady była zgodna z oczekiwaniami rynku.

RYNEK DŁUGU

Podczas wtorkowych notowań na krajowym rynku długu skarbowego rentowności wzrosły o około 1 pb na całej długości krzywej.

"Na krajowym rynku długu zmiany notowań były dziś relatywnie niewielkie, a komunikat RPP pozostał bez wpływu na notowania. Na rynku bunda dzień również przebiegał spokojniej niż w poniedziałek czy w ubiegłym tygodniu. Rynek czeka teraz na nowy impuls, po mało optymistycznym komunikacie Fed w ubiegły tygodniu. Jeżeli na giełdach utrzyma się dobry nastrój, to rentowności na rynkach bazowych mogą rosnąć, co przełoży się także na wzrosty w kraju, przy czym czerwcowy szczyt 10-latek na poziomie 1,50 nie zostanie w tym tygodniu przebity" - powiedział Sulewski.

Na rynkach bazowych dochodowość amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych wynosi 0,768 proc. (+6,6 pb), a niemieckich -0,421 proc. (+1,8 pb).