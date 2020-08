DZIEŃ NA FX: FI: Złoty może się umacniać; rentowności SPW w konsolidacji

Nastroje na rynkach globalnych sprzyjają złotemu, przez co w najbliższym czasie kurs EUR/PLN może kierować się w stronę 4,30 - powiedział PAP Biznes główny ekonomista domu maklerskiego XTB Przemysław Kwiecień. W jego ocenie rentowności krajowych SPW pozostaną stabilne, w okolicy 1,30 proc. w przypadku papierów 10-letnich.

"Nastroje globalne sprzyjają złotemu. Do tej pory EUR/PLN nie udawało się trwale zejść poniżej 4,40, jednak teraz, przy rosnącym eurodolarze i wzrostach na Wall Street może się to udać. Trwa pierwsza od dłuższego czasu odważniejsza próba zejścia do 4,38, a po przebiciu tego poziomu pojawią się nowe możliwości" - powiedział Kwiecień.

Ekonomista zwrócił uwagę, że poziom 4,40 na kursie EUR/PLN od dłuższego czasu powstrzymywał inwestorów.

"Tak długo, jak nastroje na rynkach pozostaną dobre, mamy szansę kierować się bliżej 4,30" - dodał.

RYNEK DŁUGU

We wtorek na krajowym rynku długu skarbowego rentowności zyskały na środku i na długim końcu krzywej po około 5-6 pb.

"Na rynku długu niewiele się dzieje. Inwestorzy żyją niskimi stopami procentowymi, co gwarantuje wzrosty na giełdach, wzrosty cen złota i osłabienie dolara. Dopóki banki centralne będą utrzymywały obecną politykę i dopóki nie pojawi się jakiś wyraźny sygnał, nie sądzę, żeby coś miało pociągnąć rentowności w górę. Zakładam, że w najbliższym czasie krajowe 10-latki pozostaną w konsolidacji wokół poziomu 1,30 proc." - powiedział Kwiecień.

Dodał, że choć reakcje krajowego rynku na ostatni wysoki odczyt inflacji bazowej oraz na niższy od oczekiwanego spadek PKB były niewielkie, to te czynniki mogą być powodem oderwania się od rynków bazowych w krótkim terminie. W długim terminie, nadal powinniśmy za nimi podążać.

Na rynkach bazowych dochodowość amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych wynosi 0,677 proc. (bez większych zmian), a niemieckich -0,45 proc. (bez większych zmian).