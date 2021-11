DZIEŃ NA FX: FI: Złoty może się umocnić, a rentowności SPW rosnąć

Po środowej decyzji RPP złoty może w krótkim terminie próbować umocnić się do 4,56/EUR, gdyż inwestorzy spodziewają się zdecydowanego cyklu podwyżek stóp procentowych - ocenił w rozmowie z PAP Biznes starszy ekonomista ING Banku Śląskiego, Piotr Popławski. Choć w ostatnim czasie rentowności SPW mocno rosły, to nadal możliwa jest kontynuacja trendu wzrostowego.

"Najważniejszym, co padło na środowej konferencji prezesa NBP to stwierdzenie, że Rada zrobi wszystko, żeby sprowadzić inflację do celu w ciągu dwóch lat. Ponieważ w listopadzie inflacja przekroczy 7 proc. i w grudniu będzie jeszcze wyższa, rynek może to zinterpretować jako zapowiedź zdecydowanego cyklu podwyżek stóp. To powinno umocnić złotego. Spodziewam się, że w krótkim okresie możemy testować 4,56/EUR" - powiedział Piotr Popławski.

"Do tych poziomów złoty powinien dotrzeć samodzielnie, a do dalszego umocnienia potrzebny by był słabszy dolar. O tym zadecyduje wieczorny Fed (decyzja godz. 19.00, konferencja 19.30 - PAP)" - dodał.

Rada Polityki Pieniężnej na jednodniowym posiedzeniu w dn. 3 listopada podwyższyła stopy procentowe - referencyjną o 75 pb do 1,25 proc., depozytową o 75 pb do 0,75 proc., lombardową o 75 pb do 1,75 proc., redyskontową weksli o 79 pb do 1,30 proc., dyskontową weksli o 83 pb do 1,35 proc. Rynek oczekiwał podwyżki stopy referencyjnej o 50 pb.

W pierwszej reakcji złoty umocnił się zbliżył do 4,57/EUR i 3,95/USD. W kolejnych dwóch godzinach oddał całość ruchu i wrócił do 4,59/EUR i 3,97/USD, w obu przypadkach 0,3 proc. pod kreską.

EUR/USD w ciągu dnia testował 1,156 jednak po południu wrócił do 1,158 w okolice odniesienia.

RYNEK DŁUGU

W pierwszej części dnia rentowności SPW pozostawały stabilne, a wyraźne zwyżki rozpoczęły się po decyzji RPP. Cała krajowa krzywa przesunęła się w górę o co najmniej 10 pb.

Papiery 2-etnie poszły w górę o ok 20 bp i zanotowały poziom 2,31 po raz pierwszy od 2014 r. 5-latki wzrosły o kilkanaście pb do 2,65 proc. - najwyżej od ponad 3 lat. Z kolei 10-latki po raz pierwszy od ponad 2 lat przekroczyły barierę 3 proc.

"Na krajowym rynku długu w dalszym ciągu mamy dramatycznie niską płynność. Podwyżka stóp pcha rentowności w górę. Ze względu na inflację i zacieśnianie polityki pieniężnej, w krótkim i średnim terminie widzimy nadal utrzymujący się trend wzrostowy. Raczej jednak w mniejszym tempie niż do tej pory, gdyż znaczna część tego ruchu jest już wyceniona" - wskazał Popławski.

"Tu także wiele zależeć będzie od środowego FED" - dodał.

Na rynkach bazowych dochodowość amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych zwyżkuje o 2 pb do 1,566 proc., a niemieckich pozostaje bez większych zmian na -0,168 proc.

środa środa wtorek 18.01 9.35 15.51 EUR/PLN 4,5925 4,5995 4,6082 USD/PLN 3,9652 3,9696 3,9743 CHF/PLN 4,3420 4,3499 4,3513 EUR/USD 1,1582 1,1587 1,1595 DS1023 2,334 2,120 2,140 PS1026 2,65 2,47 2,49 DS0432 2,98 2,84 2,88

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl