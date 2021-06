DZIEŃ NA FX: FI: Złoty może się umocnić; notowania obligacji skarbowych stabilne

W tym tygodniu złoty może się lekko umocnić wobec euro, jednak w dłuższej perspektywie możemy zobaczyć wyższe poziomy EUR/PLN - ocenił w rozmowie z PAP Biznes starszy ekonomista ING Banku Śląskiego, Piotr Popławski. Jego zdaniem okres wakacyjny powinien przynieść stabilizacje długiego końca krajowej krzywej rentowności.

"Początek tygodnia przebiega bez wielkich wydarzeń na rynku walutowym. Tak naprawdę czekamy na piątkowe dane z amerykańskiego rynku pracy. Generalnie spodziewamy się, że możemy zobaczyć rozczarowujące figury. Cały czas wypłacane są zasiłki, które zniechęcają do podjęcia pracy. Możliwe jest zatem rozczarowanie, a co za tym idzie w II połowie tygodnia dolar może słabnąć. W takim otoczeniu złoty może być mocniejszy i na koniec tygodnia zbliżyć się do 4,48/EUR" - powiedział Piotr Popławski.

"Patrząc na dłuższą perspektywę, NBP jest w tyle z podwyżkami stóp za bankami regionu. Pozostaje nam zatem tylko czekać aż inwestorzy zaczną sprzedawać złotego i kupować węgierskiego forinta i czeską koronę. W lipcu zobaczymy słabszego złotego, kierującego się nawet bliżej 4,60/EUR" - dodał.

Ekonomista ocenił, że środowy odczyt inflacji w kraju może mieć mniejsze znaczenie, gdyż nie będzie on czynnikiem, który może wpłynąć na decyzje RPP. Wskazał, że w kontekście zmiany polityki pieniężnej inwestorzy będą śledzić lipcową, a także jesienną projekcję NBP.

W drugiej połowie poniedziałkowych notowań złoty umocnił się wobec dolara i euro. Ok. godz. 16 kurs EUR/PLN zniżkuje o 0,2 proc. do 4,50, a USD/PLN traci 0,2 proc. i jest poniżej 3,77. EUR/USD pozostaje w tym czasie blisko poziomu odniesienia, choć w ciągu dnia zbliżył się do 1,19.

RYNEK DŁUGU

"W okresie wakacyjnym nie spodziewamy się wielkich zmian na rynku obligacji. W najbliższym czasie długi koniec powinien pozostać stabilny, a krótki może lekko iść w górę. Impulsem, który może przynieść wyraźną zmianę są duże podaże obligacji w USA, które rozpoczną się po wakacjach. Gdy to się rozpocznie, rentowności w kraju mogą zwyżkować w ślad za rynkami bazowymi, przy czym ze względu na niską podaż w kraju, spready wobec zagranicy powinny się zawężać" - powiedział Piotr Popławski.

Na rynkach bazowych dochodowości amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych po południu idą w dół o 4,5 pb do 1,490 proc., a niemieckich zniżkują o 2,5 pb do -0,181 proc.

*dane z 28.06.2021

