DZIEŃ NA FX: FI: Złoty może się umocnić; rentowności będą rosły

Złoty w najbliższym czasie może się jeszcze lekko umocnić wobec euro, ale nie powinien przekroczyć poziomu 4,20 - oceniają analitycy. Rentowności krajowych obligacji w perspektywie kolejnego tygodnia powinny rosnąć, choć środowy odczyt inflacji może w krótkim terminie sprzyjać spadkom.

"We wtorek mamy dość wyraźne umocnienie złotego do euro, które przebiło dolny przedział zeszłotygodniowej konsolidacji. Za tym stoi kilka czynników. Wśród nich jest poprawa globalnego sentymentu, po porannych spadkach indeksów na światowych giełdach. Stoi za tym również umocnienie się czeskiej korony wobec euro po odczycie inflacji powyżej oczekiwań, a tym samym wzrost oczekiwań rynku na podwyżki stóp procentowych, co wspiera lokalne waluty. Również umocnienie rubla mogło wesprzeć naszą walutę" - powiedział PAP Biznes ekonomista Santander Banku, Marcin Sulewski.

Sulewski ocenił, że gwałtowne wtorkowe umocnienie z godz. 11 mogło wynikać z aktywacji zleceń stop-loss na parze EUR/PLN.

"Co prawda na wykresie EUR/PLN nie widać poziomu wsparcia, który mógłby bronić kursu przed dalszym spadkiem, jednak dzisiejsze wybicie nie musi oznaczać, że ten ruch w dłuższym terminie będzie kontynuowany. Kurs może w najbliższym czasie jeszcze lekko spaść, ale nie powinien zejść poniżej psychologicznego poziomu 4,20" - dodał.

RYNEK DŁUGU

"Obligacje we wtorek mają za sobą pierwszą dobrą sesję od tygodnia i widać, że odrabiają straty. W poprzednich dniach zostały przebite poziomy oporu najpierw na 2,20, potem 2,30 proc. i teraz mamy korektę. Za granicą rentowności Budna i Treasuries również odreagowują - u nas skala korekty jest jednak większa, gdyż u nas dochodowości ostatnio gwałtownie rosły. W najbliższych tygodniach rentowności krajowych 10-latek może rosnąć do 2,40-2,50 proc., choć jeśli w środę GUS zrewiduje odczyt inflacji w dół, to rentowności mogłyby najpierw lekko spaść - powiedział Sulewski.

W środę, o godz. 10 GUS opublikuje finalny odczyt inflacji CPI za grudzień. Według wstępnego odczytu wskaźnik w grudniu wyniósł rdr 3,4 proc., mdm: 0,8 proc.

Na rynkach bazowych rentowność amerykańskich 10-letnich obligacji wynosi 1,823 proc., a niemieckich -0,169 proc.