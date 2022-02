DZIEŃ NA FX: FI: Złoty może się umocnić; rentowności SPW stabilne

Wiele czynników wspiera złotego, dzięki czemu w najbliższym czasie kurs EUR/PLN powinien kierować się w stronę bariery 4,50 - powiedział PAP Biznes analityk TMS Brokers Maciej Madej. Ocenił, że rentowności 10-letnich SPW w perspektywie tygodnia pozostaną w okolicy 4 proc.

"W tym tygodniu dzieje się bardzo dużo. Przede wszystkim wśród czynników wewnętrznych widzimy zainteresowanie Rady Polityki Pieniężnej silniejszym złotym, które prezes Glapiński wyraził w jednym z wywiadów. Dodatkowo dziś pozytywnie wpływają: porozumienie ws. Turowa, a także próba zmian w izbie dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, która choć nie jest w pełni rozwiązaniem konfliktu, to wydaje się krokiem w dobrą stronę" - powiedział Maciej Madej.

"To na pewno zdejmuje część presji ze złotego, przy czym najważniejsza jest wypowiedź Glapińskiego, który otwarcie mówi, że silniejszy złoty byłby spójny z obecną polityką pieniężną NBP. W takim otoczeniu złoty się umacnia i najbliższą barierą będzie poziom 4,50/EUR" - ocenił.

W czwartek prezydent Andrzej Duda informując o tym, że złoży w Sejmie swój projekt ustawy o Sądzie Najwyższym, zaproponował, aby Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego została zlikwidowana, a sędziowie, którzy w niej orzekają, mieli możliwość przejścia do innej Izby lub w stan spoczynku.

Polska i Czechy podpisały umowę o współpracy w zakresie odnoszenia się do skutków na terytorium Republiki Czeskiej wynikających z eksploatacji kopalni odkrywkowej węgla brunatnego Turów - poinformowali premierzy obu krajów na wspólnej konferencji prasowej. Porozumienie przewiduje m.in. że strona czeska otrzyma 45 mln euro rekompensat. Czechy mają wycofać skargę z TSUE.

Z kolei w środę prezes NBP Adam Glapiński powiedział agencji Bloomberg, że aprecjacja złotego wspierałaby zacieśnienie polityki pieniężnej i byłaby spójna z jej kierunkiem. Przedtem Glapiński powiedział to samo agencji Reuters.

"EUR/PLN powinien zniżkować i to pomimo tego, że EBC zwraca się ku bardziej jastrzębiej polityce. Trzeba zaznaczyć, że to obiektywnie nadal łagodne podejście banku, ale przy ich poprzednich działaniach jest to sygnał, że kolejne miesiące mogą być w tej kwestii istotne" - dodał Madej.

Rada Prezesów EBC pozostawiła bez zmian podstawowe stopy procentowe - podano w komunikacie po czwartkowym posiedzeniu banku. EBC podtrzymał zwiększenie skupu aktywów w ramach APP, zakończenie programu PEPP w marcu i politykę reinwestycji w ramach PEPP.

W czwartek po południu kurs EUR/PLN zniżkuje o ok. 0,2 proc. i o godz. 15.30 zbliża się do 4,53. USD/PLN idzie w dół o blisko 1 proc. i jest blisko 3,98. Z kolei EUR/USD rośnie o 0,7 proc. w kierunku 1,14.

RYNEK DŁUGU

W czwartek rentowności SPW rosną po kilka pb na całej długości krzywej. Zwyżki podobnej skali widać było także na instrumentach rynków bazowych.

"Na długu wzorem zagranicy rentowności nieco się ostatnio cofnęły, ale teraz znów oscylują wokół 4 proc. w przypadku papierów 10-letnich i w perspektywie tygodnia tam powinny pozostać" - powiedział Madej.

Na rynkach bazowych rentowności amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych rosną o 7 pb do 1,834 proc., a niemieckich idą w górę o blisko 10 pb do 0,134 proc.

czwartek czwartek środa 15.28 09.51 16.50 EUR/PLN 4,5308 4,5429 4,5503 USD/PLN 3,9790 4,0240 4,0244 CHF/PLN 4,3294 4,3646 4,3801 EUR/USD 1,1387 1,1289 1,1307 PS0424 3,697 3,668 3,650 PS1026 4,09 4,05 4,02 DS0432 4,03 3,99 3,97

