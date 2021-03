DZIEŃ NA FX: FI: Złoty może się umocnić; rentowności SPW w dół

W najbliższych dniach złoty może się umacniać w stronę 4,57/EUR, jeżeli wtorkowy odczyt produkcji przemysłowej w USA będzie poniżej oczekiwań rynku - ocenił w rozmowie z PAP Biznes starszy ekonomista ING Banku Śląskiego Piotr Popławski. W środę Fed może chłodzić oczekiwania inwestorów na podwyżki stóp, a rentowności krajowych SPW mogą jeszcze zniżkować.

"W tym tygodniu kluczowe dla rynku walutowego i długu będzie to, co przyjdzie z USA. We wtorek (godz. 14.15) poznamy dane o produkcji przemysłowej, które ze względu na solidną zimę w USA mogą być słabsze. Może się to przełożyć na wzrost eurodolara i tym samym na lekkie umocnienie złotego. Do czasu publikacji odczytu złoty może jeszcze kierować się w stronę 4,60/EUR, później spodziewam się, że kurs będzie zniżkował w stronę 4,57" - powiedział Piotr Popławski.

"Dane z kraju mają w tym momencie mniejsze znaczenie dla złotego" - dodał.

EUR/PLN po południu pozostawał nieco poniżej 4,59 i był blisko swojego poziomu odniesienia. USD/PLN rósł o 0,34 proc. do 3,8460, a EUR/USD zniżkował o 0,3 proc. do 1,1930.

RYNEK DŁUGU

W poniedziałek rentowności krajowych SPW poszły w dół po 3-4 pb. na całej długości krzywej.

"Drugim istotnym wydarzeniem będzie środowe posiedzenie Fed, na którym bank postara się nie zwiększać oczekiwań inwestorów na podwyżki stóp procentowych. W kraju prezes NBP mocno sugerował, że na podwyżki stóp w najbliższych kwartałach nie mamy co liczyć, przy czym na niepłynnym rynku inwestorzy nie mieli jeszcze okazji w pełni się do tego dostosować. Spodziewam się, że w kolejnych dniach na krajowym rynku długu zobaczymy dalsze spadki rentowności, rzędu 3-4 pb" - powiedział Piotr Popławski.

"Ponadto dane makroekonomiczne z USA powinny wspierać lekkie spadki rentowności na rynkach bazowych" - ocenił.

W poniedziałek Główny Urząd Statystyczny podał, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2021 r. wzrosły rdr o 2,4 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 0,5 proc. W styczniu, po przeszacowaniu koszyka wag, ceny rdr wzrosły o 2,6 proc., a mdm wzrosły o 1,3 proc.

Jak ocenił Popławski poniedziałkowy odczyt CPI nie miał większego przełożenia na notowania krajowego długu.

Na rynkach bazowych dochodowość amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych wynosi 1,611 proc. (-2,4 pb), a niemieckich -0,317 proc. (-2,1 pb).

poniedziałek poniedziałek piątek 15.55 9.38 16.11 EUR/PLN 4,5876 4,5821 4,5798 USD/PLN 3,8463 3,8405 3,8405 CHF/PLN 4,1406 4,1325 4,1243 EUR/USD 1,1927 1,1931 1,1925 PS0123 0,028 0,050 0,060 DS0726 0,86 0,87 0,90 DS1030 1,51 1,53 1,55

