DZIEŃ NA FX: FI: Złoty może się umocnić; w średnim terminie rentowności w górę

Ze względu na czynniki globalne i oczekiwania na obniżki stóp procentowych, w najbliższym czasie złoty może się jeszcze umocnić - ocenił w rozmowie z PAP Biznes główny ekonomista XTB, Przemysław Kwiecień. Na przestrzeni najbliższych kilku tygodni rentowności 10-letnich SPW mogą wzrosnąć powyżej 2 proc.

"Sytuacja na EUR/PLN jest dość ciekawa, po tym jak kurs po raz pierwszy od lutego zszedł poniżej 4,50. To, jak długo optymizm wobec złotego będzie się utrzymywał, częściowo zależy od decyzji RPP na czerwcowym posiedzeniu. Mocny jastrzębi sygnał mógłby sprawić, że EUR/PLN zejdzie jeszcze 5-10 gr w dół" - powiedział Przemysław Kwiecień.

"Pojawiały się w ostatnim czasie opinie, że może dojść do symbolicznych podwyżek stóp procentowych, jednak nie były one na tyle mocne, żeby taki scenariusz rozpatrywać. Na ten moment konsensus jest raczej taki, że u nas podwyżek nie będzie. Zapowiedź cyklu podwyżek stóp na Węgrzech widocznie umocniła forinta. Oczekuje się, że będzie to sprzyjać także złotemu, gdyż u nas sytuacja związana z inflacją jest podobna. Być może niedługo Rada też się na ten krok zdecyduje" - dodał.

Ekonomista zwrócił uwagę, że za umocnieniem złotego w najbliższym czasie przemawiać będzie także sentyment globalny.

"Dolar pozostaje słaby przy bardzo dużej nadpłynności, którą Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych zrzucił na rynek. Może to potrwać jeszcze kilka tygodni, więc w krótkim terminie nie spodziewam się umocnienia dolara, jednak od lipca może ono nastąpić" - ocenił Kwiecień.

Dodał, że obecne poziomy EUR/PLN i USD/PLN nie są złe do kupowania walut, a bilans czynników ryzyka zdecydowanie jest "do góry".

W piątek po południu EUR/PLN traci 0,1 proc. jeszcze pogłębiając 3-miesięczne minimum do 4,49. USD/PLN rośnie w tym czasie o 0,3 proc. do 3,685, a EUR/USD traci 0,4 proc. do 1,218.

RYNEK DŁUGU

Rentowności krajowych obligacji skarbowych zniżkowały w piątek o ok. 2 pb na całej długości krzywej.

"Amerykańskie obligacje, podobnie jak dolar, doświadczają dużej nadpłynności na tamtejszym rynku. To dlatego ich rentowności nie rosną, a wręcz lekko spadają, nie przystając do sytuacji gospodarczej. Wydaje się jednak, że gdy za kilka tygodni rozpoczną się emisje w celu pokrycia deficytu, scenariusz dla dochodowości będzie wzrostowy. W ślad za wzrostami rentowności treasuries wzrosty pojawią się także u nas, gdyż w Polsce również sprzyja temu sytuacja gospodarcza" - powiedział Przemysław Kwiecień.

"W dość niedługim czasie, ok. 1,5 miesiąca, rentowności krajowych 10-latek mogą wzrosnąć powyżej 2 proc." - dodał.

Na rynkach bazowych dochodowości amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych pozostawały bez większych zmian na 1,632 proc., a niemieckich traciły 2 pb do -0,128 proc.

piątek piątek czwartek 16.14 9.28 15.52 EUR/PLN 4,4927 4,4994 4,5 USD/PLN 3,6890 3,6786 3,6847 CHF/PLN 4,1029 4,1036 4,0961 EUR/USD 1,2179 1,2231 1,2213 OK0423 0,144 0,140 0,160 DS0726 1,20 1,22 1,22 DS1030 1,86 1,90 1,88

