DZIEŃ NA FX: FI: Złoty może stabilizować się wobec euro, a ceny polskich SPW znajdą się pod presją

Złoty utrzyma poziom w okolicach 4,25 wobec euro – uważają ekonomiści. Ich zdaniem w krótkim terminie ceny polskiego długu skarbowego znajdą się pod presją po odczycie grudniowej inflacji i kończącym się w środę posiedzeniu RPP – na koniec I kwartału rentowność pięciolatek wyniesie 1,90 proc., a w segmencie 10-letnim 2,15 proc.

"W ostatnim czasie złoty umacniał się wobec euro, co mogło być związane m.in. z oczekiwaniami na poprawę kondycji sektora wytwórczego w Chinach, dla którego jednym z głównych partnerów jest UE" - powiedział PAP Biznes strateg rynku walutowego PKO BP Jarosław Kosaty.

Jego zdaniem w najbliższym czasie złoty pozostanie stabilny wobec euro i będzie oscylować wokół poziomu 4,25.

W przypadku pary EUR/USD, w ocenie stratega banku, należy oczekiwać poziomu 1,12, co może być związane m.in. z pierwszą fazą amerykańsko-chińskiego porozumienia handlowego, którego podpisanie będzie sprzyjać strefie euro.

RYNEK DŁUGU

Podczas wtorkowych notowań na krajowym rynku długu skarbowego doszło do istotnego wzrostu rentowności na całej krzywej.

O godz. 10.00 Główny Urząd Statystyczny podał w szacunku flash, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2019 r. wzrosły o 3,4 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosły o 0,8 proc.

Odczyt okazał się negatywnym zaskoczeniem. Ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes szacowali, że ceny towarów i usług w grudniu wzrosły rdr o 2,9 proc., zaś mdm wzrosły o 0,3 proc.

"Polityka pieniężna stała się nagle o wiele bardziej interesującym tematem. Nie wykluczamy, że wkrótce powrócą wnioski o podwyżkę stóp procentowych, choć raczej nie zdobędą poparcia większości w najbliższym czasie. Dziś zaczyna się styczniowe posiedzenie RPP" - napisali w komentarzu specjalnym po publikacji odczytu inflacyjnego przez GUS ekonomiści Santander Bank Polska.

W środę zakończy się pierwsze tegoroczne posiedzenie RPP.

"RPP nie zmieni poziomu stóp procentowych, ale może okazać się, za sprawą dzisiejszego odczytu inflacji, że na sile przybierze w I kwartale 2020 skrzydło jastrzębie, które poprzez narrację werbalną lub wręcz wnioski o podwyżki, wpłynie na nastawienie rynków co do ścieżki stóp" - powiedział PAP Biznes strateg rynku stopy procentowej PKO BP Mirosław Budzicki.

"Jeszcze przed porannym odczytem flash kontrakty FRA wyceniały możliwość obniżki stóp w perspektywie 2021 roku. W chwili, kiedy rozmawiamy (ok. godz. 15.00 - PAP), jeszcze minimalnie rynek wycenia taką możliwość, ale za chwilę czy choćby jutro po konferencji RPP, może okazać się, że przestanie uwzględniać taką opcję" - wyjaśnił strateg banku.

Jego zdaniem na rentowności polskiego długu skarbowego mają również wpływ wydarzenia geopolityczne związane z napięciami amerykańsko-irańskimi na Bliskim Wschodzie.

"Widać spadki dochodowości na rynkach bazowych, z czego i my po trosze korzystamy, co ogranicza siłę wzrostów rentowności po odczycie inflacji w Polsce. To jednak scenariusz, że sytuacja geopolityczna jest pod kontrolą. Gdyby sprawa wymknęła się spod kontroli i eskalacja w ramach napięć irańsko-amerykańskich stała się bardzo poważna, to wtedy sytuacja wspierałaby wzrosty rentowności polskiego długu skarbowego" - zaznaczył Mirosław Budzicki.

Według niego ceny polskich obligacji skarbowych znajdą się w najbliższym czasie pod presją sprzedających.

Na koniec I kwartału 2020 strateg spodziewa się, że dochodowość dziesięciolatek wyniesie 2,15 proc., w segmencie 5-letnim 1,90 proc., a na krótkim końcu krzywej 1,50 proc., przy czym krzywa będzie mieć tendencję do wystromiania się.

We wtorek o godz. 15.00 Ministerstwo Finansów podało plany ofertowe na rynku pierwotnym - resort zaoferuje 9 stycznia obligacje łącznie za 3-5 mld zł, a na przetarg trafią papiery OK0722, PS1024, WZ0525, DS1029, WZ1129, WS0447.

Na rynkach bazowych rentowność amerykańskich 10-letnich obligacji wynosi 1,807 proc., a niemieckich -0,292 proc.