DZIEŃ NA FX: FI: Złoty na słabszych poziomach; rentowności odreagują wzrosty

W najbliższych dniach złoty może pozostać na słabszych poziomach wobec euro i dolara, gdyż choć gorsze dane z rynku pracy w USA powinny go wspierać, to w przeciwnym kierunku działają czynniki lokalne - ocenił w rozmowie z PAP Biznes starszy ekonomista ING Banku Śląskiego Piotr Popławski. Dodał, że w odreagowaniu ostatnich silnych wzrostów rentowności SPW mogą pójść w dół.

"Na rynku dzieje się aktualnie kilka rzeczy. Globalnie mamy napięcia na rynkach wschodzących związane z Chinami, dane z rynku pracy w USA rozczarowały, przez co wszyscy zastanawiają się czy Fed będzie agresywnie redukował QE czy też nie. To niekorzystnie wpływa na dolara, co powinno pomagać walutom rynków wschodzących" - powiedział Piotr Popławski.

"Natomiast są jeszcze tematy lokalne, które przeszkadzają złotemu. Rynek nie jest pewien czy podwyżki stóp procentowych w Polsce będą szybko kontynuowane. Ponadto zaczęła się dyskusja o tym, że zbliżamy się do wyjścia z Unii Europejskiej. Gdy złożymy te wszystkie czynniki okaże się, że na przełomie tygodnia złoty powinien pozostać na słabszych poziomach, powyżej 4,60/EUR, pomimo słabszego dolara" - ocenił.

Amerykański Departament Pracy podał w piątek, że liczba nowych miejsc pracy w sektorach pozarolniczych w Stanach Zjednoczonych wzrosła we wrześniu o 194 tys. wobec oczekiwanej zwyżki o 500 tys. i wzrostu o 366 tys. miesiąc wcześniej po rewizji z 235 tys. Rozstrzał prognoz analityków był duży - wahał się od 0 do 750 tys.

Z kolei w czwartek po południu Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepisy europejskie uprawniające sądy krajowe do pomijania przepisów konstytucji lub orzekania na podstawie uchylonych norm są niezgodne z konstytucją. Trybunał stwierdził też niekonstytucyjność przepisów Traktatu o UE w zakresie, w jakim organy Unii Europejskiej działają poza granicami kompetencji przekazanych przez Polskę w traktatach, a konstytucja nie jest najwyższym prawem w RP.

W trakcie piątkowej sesji złoty podlegał podwyższonej zmienności. W pierwszej części dnia testował 4,61/EUR po czym cofnął się do poziomu odniesienia na 4,59, jednak ostatecznie przeważył trend wzrostowy i bliżej końca notowań EUR/PLN był 0,6 proc. na plusie w okolicy 4,62. USD/PLN rośnie o 0,5 proc. do 3,99. Dolar lekko osłabił się po danych z rynku pracy i po południu EUR/USD rośnie o 0,1 proc. do 1,157.

RYNEK DŁUGU

Krajowa krzywa rentowności kończy piątek ok 1,5 pb wyżej, choć w ciągu sesji wzrosty sięgały 3 pb.

"Po ostatniej serii silnych wzrostów na rynku długu może nastąpić odreagowanie. Spodziewam się, że przy niskiej płynności rentowności SPW pójdą w dół" - powiedział Popławski.

Po południu rentowności amerykańskich obligacji 10-letnich wynoszą 1,575 proc. (bez większych zmian), a niemieckich wynoszą -0,176 proc. (+1 pb).

piątek piątek czwartek 15.20 9.57 17.00 EUR/PLN 4,6159 4,6016 4,5707 USD/PLN 3,9922 3,9850 3,9535 CHF/PLN 4,3051 4,2853 4,2640 EUR/USD 1,1563 1,1547 1,1561 DS1023 1,297 1,300 1,280 PS1026 1,98 2,01 1,96 DS0432 2,42 2,45 2,40

