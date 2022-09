DZIEŃ NA FX: FI: Złoty na wrześniowych minimach; rynek długu czeka na posiedzenie Fed

W czwartek złoty słabnie drugą sesję z rzędu, a przyczyną tego ruchu jest eskalacja wojny na Ukrainie oraz wyraźne umocnienie dolara - powiedział PAP Biznes ekonomista Banku Millennium, Mateusz Sutowicz. Na krajowym długu mają miejsce mocne spadki rentowności, a inwestorzy czekają na środowe decyzje i projekcje Fed – dodał.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

"W czwartek, drugi dzień z rzędu, ma miejsce osłabienie złotego, jednak dzisiaj argumenty są nieco mocniejsze. Rano, wraz z wystąpieniem prezydenta Putina zabrzmiały ponownie +bębny wojenne+, a to sugeruje eskalację wojny na Ukrainie. To oczywiście na walutę +frontową+, za którą może być uważany PLN, oddziałuje negatywnie. Drugim czynnikiem było znaczące umocnienie dolara w oczekiwaniu na wynik dzisiejszego posiedzenia Fed, co ma miejsce przy wzroście oczekiwań co do poziomu przyszłych stóp procentowych w USA" - powiedział PAP Biznes ekonomista Banku Millennium, Mateusz Sutowicz.

Zdaniem ekonomisty, istnieje ryzyko, że na środowym posiedzeniu Fed zdecyduje się na ostrzejszą podwyżkę stóp niż zakładane przez rynek 75 bp., w co jednak on nie wierzy.

Jak wskazał ekonomista, ważnym oporem dla EUR/PLN są okolice 4,7570.

"Jego ewentualne pokonanie mogłaby otworzyć przestrzeń do kontynuacji wzrostów o kilka groszy, jednak poczekałbym do posiedzenia Fed i przekazu po posiedzeniu, gdyż może on zmniejszyć +ciśnienie+ na rynku USD, a to wsparłoby złotego. Niestety, to co usłyszeliśmy dzisiaj od Putina będzie wspierało słabszego złotego i zapewne nie pozwoli zejść przez kurs EUR/PLN poniżej 4,70" - dodał Sutowicz

Władimir Putin ogłosił rozpoczęcie częściowej mobilizacji w Rosji. Putin powiedział o tym w czasie wystąpienia wyemitowanego w środę rano. Dzień wcześniej samozwańcze władze okupowanych przez Rosję regionów Ukrainy zapowiedziały pilne przeprowadzenie referendów w sprawie przyłączenia do Rosji.

O godzinie 15.35 EUR/PLN rośnie o 0,44 proc. do 4,7552, a USD/PLN zwyżkuje o 1,11 proc. do 4,8012. Obydwie pary notowane są na wrześniowych maksimach. W tym czasie na rynkach bazowych dolar umacnia się, a kurs EUR/USD spada o 0,66 proc. do 0,9903.

RYNEK DŁUGU

"W środę na rynku krajowego długu mają miejsce solidne spadki rentowności, ale występują one po dość solidnych, wtorkowych wzrostach i tym samym rynek +kręci się w kółko+. Można zatem powiedzieć, że póki co nic wielkiego się nie dzieje" - powiedział ekonomista.

Ekspert dodał, że presja na wzrost rentowności utrzymuje się jednak na rynkach bazowych.

"Na rynki bazowe wpływa polityka największych banków centralnych, która staje się z każdym miesiącem coraz bardziej jastrzębia i to jest argument, za którym rynki bazowe podążają. W takim otoczeniu rentowności Bundów zmierzają w okolice 2 proc., a UST w kierunku 4 proc. "- powiedział.

"Rynek czeka jednak na Fed oraz na to, jak będzie wyglądał +dot plot+ (pokazuje prognozy dotyczące stopy funduszy federalnych poszczególnych członków Fed - PAP) i jaka ostatecznie będzie środowa podwyżka stóp. Jeśli działanie Fed wyrówna oczekiwania rynkowe, to zapewne rynek w swojej przekorności jeszcze je podbije, co w mojej ocenie jest dyskontowane przez mocniejszego dolara" - dodał ekspert Banku Millennium.

Na rynkach bazowych dochodowości 10-letnich amerykańskich obligacji skarbowych spadają o 3,1 pb. do 3,542 proc., a niemieckich idą w dół o 6,8 pb. do 1,8770 proc.

środa środa wtorek 15.47 9.13 15.59 EUR/PLN 4,7581 4,7505 4,7258 USD/PLN 4,8028 4,7981 4,7343 CHF/PLN 4,9830 4,9676 4,8972 EUR/USD 0,9907 0,9901 0,9982 PS1024 6,427 6,490 6,522 DS0727 6,41 6,45 6,50 DS0432 6,09 6,15 6,17

Zobacz nasze najnowsze 1x1. Kluczowe polskie lotnisko zmieni właściciela...

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl