DZIEŃ NA FX: FI: Złoty nadal się osłabia; rentowności 10-latek spadają

Duży wzrost liczby osób zakażonych koronawirusem w Europie negatywnie wpływa na złotego. W najbliższych dniach EUR/PLN powinien poruszać się w kierunku 4,6 - ocenił w rozmowie z PAP Biznes główny ekonomista XTB Przemysław Kwiecień. Dodał, że wraz z pogarszającym się sentymentem na rynkach, rentowności krajowych 10-latek powinny dalej zniżkować.

"Obserwujemy w czwartek bardzo duży ruch na rynku walutowym. Jest on wywołany mocnymi wzrostami liczby osób zakażonych koronawirusem, nie tylko w Polsce, ale w całej Europie. Od dawna uważam, że ten czynnik jest głównym zagrożeniem dla krajowej waluty. Uważam, że kurs EUR/PLN na poziomie 4,6 to jest minimum, jakie eurozłoty może osiągnąć w najbliższych dniach. A czy ten poziom zostanie ostatecznie przebity w górę, to już będzie zależało od wprowadzania ewentualnych głębszych restrykcji, tak w Polsce, jak i innych europejskich krajach. Mam tu na myśli takie posunięcia jak zamykanie szkół, czy ograniczenie co do wychodzenia z domów" - powiedział Przemysław Kwiecień.

"Czwartkowe duże spadki indeksów giełdowych w Europie pokazują, że jest 'potencjał' do niekorzystnych rynkowych ruchów, co nie sprzyja perspektywom złotego. Do końca tygodnia nie powinna jeszcze zostać przebita bariera EUR/PLN 4,6, ale gdy pojawia się duży strach na rynkach, to ruchy potrafią być naprawdę spore" - dodał.

W czwartek kurs EUR/PLN wzrósł o ponad cztery grosze względem poziomów notowanych w środę wieczorem, do 4,5557. Jeszcze więcej złoty stracił w stosunku do dolara. Kurs USD/PLN wynosi 3,8960 i jest sześć groszy wyższy niż dzień wcześniej.

RYNEK DŁUGU

"Obecna niepewna sytuacja na innych rynkach sprawia, że na rynku długu rentowności spadają. Jeśli chodzi o polskie papiery dłużne, to możliwe jest zejście 10-latek jeszcze niżej, nawet w okolice 1,1 proc. Jednak uważam, że dla rentowności 10-latek poziomem równowagi jest 1,3 proc. i ostatecznie do tego poziomu wrócą rentowności, gdy poprawią się nastroje na innych rynkach" - ocenił Przemysław Kwiecień.

Na rynkach bazowych dochodowość amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych wynosi 0,702 proc. (-0,2 pb), a niemieckich -0,627 proc. (-5,5 pb).