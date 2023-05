DZIEŃ NA FX: FI: Złoty odrabia poniedziałkowe straty; inwestorzy czekają na Fed i EBC

We wtorek złoty odrabia poniedziałkowe straty, krajowe dane makro nie miały wpływu na rynek, a inwestorzy czekają już na posiedzenia Fed i EBC - wskazał Mateusz Sutowicz z Banku Millennium. W jego opinii, dla dalszego zachowania szczególnie rynku długu kluczowe będą komunikaty po posiedzeniach.

"EUR/PLN rozpoczął tydzień od osłabienia i przesunął się ponad 4,60, co miało miejsce w poniedziałek, podczas nieobecności krajowych inwestorów. We wtorek złoty próbuje odrabiać te straty i handel odbywa się poniżej 4,59, jednak na rynku nie dzieje się nic szczególnego. Jeśli chodzi o krajowe, wtorkowe dane o PMI z przemysłu za kwiecień, to były one gorsze od oczekiwań, ale nie miały wpływu na zachowanie krajowych aktywów" - powiedział PAP Biznes ekonomista Banku Millennium, Mateusz Sutowicz.

S&P Global podał, że wskaźnik PMI dla przemysłu w Polsce w kwietniu wyniósł 46,6 pkt. wobec 48,3 pkt. w marcu. Rynek oczekiwał spadku PMI do poziomu 47,9 pkt.

Zdaniem ekonomisty Banku Millennium najważniejszym wydarzeniem bieżącego tygodnia, a może i miesiąca, będą odbywające się w środę i czwartek posiedzenia odpowiednio: Fed i EBC.

"Rynkowe oczekiwania w obu przypadkach wskazują na podwyżkę stóp o 25 pb., choć w przypadku Fed oczekuje się, że będzie to koniec cyklu. Ewentualne odstępstwa od tego scenariusza mogą być źródłem rynkowej zmienności, natomiast moim zdaniem nawet brak podwyżki stóp przez Fed zbyt wiele by nie zmienił, poza szybszym zakończeniem cyklu" - dodał.

O godzinie 13.29 EUR/PLN zwyżkuje o 0,63 proc. do 4,5795, a USD/PLN idzie w dół o 0,58 proc. do 4,1736. W tym czasie na rynkach bazowych dolar nieco się umacnia, a kurs EUR/USD idzie w dół o 0,05 proc. do 1,0971.

RYNEK DŁUGU

"Na krajowym rynku obligacji długi koniec krzywej zachowuje się spokojnie, gdyż jest on bardziej wrażliwy na zachowanie rynków bazowych, a tam dominuje oczekiwanie na posiedzenia Fed i EBC" - powiedział ekonomista Banku Millennium.

Ekspert wskazał, że rynek jest ostrożny wobec kolejnych zawirowań w amerykańskim sektorze bankowym, choć w jego opinii po przejęciu First Republic Bank przez JP Morgan, obawy te powinny zmniejszyć się.

"W dalszej części tygodnia rynek będzie reagował na sygnały z posiedzeń głównych banków centralnych, a w przypadku odmiennego od oczekiwań ruchu przez Fed, rynkiem może nieco +bujać+, jednak nie zakładamy dużych ruchów" - powiedział.

W opinii Sutowicza, kluczowe będzie to, co Fed zakomunikuje po posiedzeniu w kontekście kolejnych swoich ruchów w dalszej części roku, a konkretnie kiedy można oczekiwać pierwszych obniżek stóp procentowych w USA.

"Ciekawiej może być natomiast na czwartkowym posiedzeniu EBC, gdzie rynek oczekuje podwyżki o 25 pb., jednak zapewne bank nie będzie kończył cyklu w maju. W tym przypadku istotne będą perspektywy dalszego zacieśniania" - powiedział ekonomista Banku Millennium.

Na rynkach bazowych dochodowości amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych zniżkują o 4,2 pb. do 3,532 proc., a niemieckich idą w górę o 4 pb. do 2,360 proc.

wtorek wtorek piątek 13.33 09.30 16.09 EUR/PLN 4,5797 4,5996 4,5783 USD/PLN 4,1758 4,1818 4,1593 CHF/PLN 4,6526 4,6685 4,6566 EUR/USD 1,0967 1,0999 1,1007 PS0425 5,812 5,892 5,836 WS0428 5,834 5,914 5,870 DS1033 5,853 5,945 5,865

