DZIEŃ NA FX: FI: Złoty osłabia się; rentowności 10-latek mogą zniżkować

Na początku tygodnia złoty osłabia się do euro i dolara. Do czasu środowego posiedzenia RPP kurs EUR/PLN pozostanie powyżej poziomu 4,50 - ocenił w rozmowie z PAP Biznes ekonomista Santander BP, Marcin Sulewski. Jego zdaniem rentowności 10-latek mogą zejść do poziomu 1,20 proc.

"W poniedziałek złoty osłabia się zarówno w stosunku do euro, jak i dolara. Tracą też inne waluty z naszego regionu. Jest to korekta po zeszłotygodniowych wzrostach aktywów uznawanych za bardziej ryzykowne. Odwrót inwestorów od ryzyka potwierdza wyraźne umacnianie się dolara amerykańskiego do euro" - powiedział Marcin Sulewski.

"Do czasu posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej w środę, kurs EUR/PLN pozostanie powyżej poziomu 4,50. O dalszych losach krajowej waluty zadecyduje wynik posiedzenia RPP i decyzja w sprawie ewentualnej obniżki stóp procentowych" - dodał.

W poniedziałek ok. godziny 15.27 kurs EUR/PLN wynosi 4,5251 i jest blisko 1 gr wyżej niż w piątkowe popołudnie. Z kolei kurs USD/PLN wynosi 3,7251 - 4 gr wyżej niż w piątek.

RYNEK DŁUGU

Rentowności krajowych 10-latek zniżkowały w poniedziałek o 1,6 pb do 1,21 proc. Z kolei rentowności 5-latek spadły ok. 1 pb do 0,37 proc., a 2-latki zyskały 1,37 pb do 0,05 proc.

"Na krajowym rynku długu rentowności obligacji skarbowych spadają, pomimo tego, że rentowności na rynkach bazowych utrzymują się na podwyższonych poziomach. To pokazuje, że dla rynku kluczowa jest środowa decyzja RPP w kwestii stóp procentowych. Inwestorzy nie wykluczają, że w środę RPP może obniżyć stopy procentowe, lub zakomunikować, kiedy może to zrobić" - powiedział Marcin Sulewski.

"W oczekiwaniu na decyzję RPP rentowności krajowych papierów dłużnych mogą jeszcze zniżkować. 10-latki mogą zejść do poziomu 1,20 proc." - ocenił.

Na rynkach bazowych dochodowość amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych wynosi 1,115 proc. (+0,8 pb), a niemieckich -0,509 proc. (+0,6 pb).