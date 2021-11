DZIEŃ NA FX: FI: Złoty powinien się umocnić; rentowności nadal pod presją

Do końca tygodnia kurs EUR/PLN powinien wracać w okolice 4,62, po tym jak przed weekendem mocno wzrósł korzystając z niskiej płynności - ocenił w rozmowie z PAP Biznes starszy ekonomista ING Banku Śląskiego, Piotr Popławski. Dodał, że rentowności krajowych SPW, choć już w okolicy 3 proc. na całej długości krzywej, nadal pozostają pod presją wzrostową.

"Spore osłabienie złotego z ubiegłego tygodnia miało miejsce przy skrajnie niskiej płynności na rynku. To musi się skorygować. Spodziewam się, że do końca tygodnia kurs EUR/PLN będzie przesuwał się do 4,62" - ocenił Piotr Popławski.

"Z kolei na koniec roku kurs może być w okolicy 4,6. W tym czasie dolar pozostanie bardzo mocny, jednak ze względu na spodziewaną grudniową podwyżkę stóp NBP, wysoką inflację i oczekiwania na kolejne podwyżki, nie spodziewam się agresywnego osłabienia krajowej waluty. Ponadto z Azji płyną sygnały, że koniunktura w przemyśle poprawia się. Gdyby to potwierdziło się w kolejnych danych, będzie to pozytywny czynnik na przełomie roku" - wskazał.

Kurs EUR/PLN wyraźnie zwyżkował w ostatnich dniach i w piątek dotarł w okolice 4,645 i tym samym wybił się powyżej wrześniowego półrocznego szczytu.

W poniedziałek rano złoty podjął próbę umocnienia, jednak po dotarciu do 4,625/EUR zaczął wracać na słabsze poziomy. Po godz. 16:00 EUR/PLN rośnie o 0,1 proc. do 4,643 i zmaga się z wyznaczonym przed weekendem maksimum. Z kolei USD/PLN zyskuje 0,2 proc. do 4,06 i także wyrównuje ponad roczny szczyt z piątku.

W tym czasie dolar kontynuuje umocnienie, a EUR/USD zniżkuje o 0,1 proc. do 1,143 i jest najniżej od lipca 2020 r.

W poniedziałek Główny Urząd Statystyczny podał, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2021 r. wzrosły rdr o 6,8 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 1,1 proc. Wcześniej w szacunku flash GUS podał, że w październiku ceny rdr wzrosły o 6,8 proc., a mdm wzrosły o 1,0 proc.

RYNEK DŁUGU

Po mocnych wzrostach krótkiego końca przed weekendem, krajowa krzywa pozostaje odwrócona, przy czym długi koniec nieco w poniedziałek nadrobił zwyżkując o ponad 8 pb.

"Krajowy rynek długu nadal będzie miał jeszcze problem. Inflacja jeszcze długo pozostanie wysoka - bazowa w Polsce nie spadnie przez 8-10 kwartałów - a oczekiwania na podwyżki stóp będą się utrzymywać. Szereg banków centralnych mówi, że podwyżki zakończą się na poziomie ok. 3 proc. Myślę, że tak też będzie w przypadku NBP, ale rynek może zagrać jeszcze więcej, a presja na wzrost rentowności może się utrzymać" - powiedział Popławski.

"Natomiast w listopadzie rozliczają się amerykańskie fundusze inwestycyjne, które będą po tym podejmowały decyzje na kolejne okresy. Póki co jesteśmy przez nich niedoważani, a przy słabym złotym i wysokich rentownościach mogą znów zajmować pozycję na naszym rynku. Nie przełoży się to na obniżanie rentowności, ale asset swapy mogą się zacieśniać" - dodał.

Na rynkach bazowych dochodowość amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych zwyżkuje o 2 pb do 1,602 proc., a niemieckich idzie w górę o 1 pb do -0,247 proc.

poniedziałek poniedziałek piątek 16.38 9.15 16.27 EUR/PLN 4,6433 4,6299 4,6323 USD/PLN 4,0635 4,0440 4,0454 CHF/PLN 4,4098 4,3956 4,3912 EUR/USD 1,1427 1,1449 1,1454 DS1023 3,027 2,990 2,990 PS1026 3,10 3,04 3,03 DS0432 2,93 2,90 2,84

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl