DZIEŃ NA FX: FI: Złoty pozostaje w konsolidacji; krzywa rentowności się wystramia

W najbliższym czasie kurs EUR/PLN pozostanie w konsolidacji w przedziale 4,42-4,46 - oceniają ekonomiści. Ich zdaniem w najbliższych dniach rentowność 10-latek może zmierzać w kierunku 1,60 proc.

"Po mocnych ruchach na EUR/PLN, które dominowały pod koniec maja, teraz pomału budujemy nowy kanał konsolidacji i spodziewam się, że w kolejnych dniach najbardziej prawdopodobny jest trend boczny. Czynniki globalne nadal wspierają potencjał do umacniania się złotego, jednak mieliśmy sygnały z banku centralnego, że silny złoty nie jest dobrze widziany. Rynek będzie zatem ostrożny co do tego, jak daleko krajowa waluta może się umocnić. W najbliższym czasie spodziewam się wąskiego zakresu wahań kursu EUR/PLN w przedziale 4,42-4,46" - powiedział PAP Biznes analityk BNP Paribas Bank Polska Wojciech Stępień.

RYNEK DŁUGU

W poniedziałek rentowności krajowego długu skarbowego rozpoczęły notowania 3 pb powyżej poprzedniego zamknięcia w przypadku obligacji 5 i 10-letnich i zyskały między 1 a 2 pb w ciągu sesji.

"Globalny ruch na wystromienie się krzywych rentowności jest widoczny w zasadzie na wszystkich rynkach. Przyczyną tego jest zjawisko, które widać również na ryzykownych aktywach - rynek zaczyna wyceniać ożywienie gospodarcze i w dłuższej perspektywie wycofywanie się banków centralnych z bardzo luźnej polityki monetarnej. Ten czynnik podbił rentowności krajowych 10-latek do 1,5 proc. Spodziewam się, krajowy rynek jest zakotwiczony na tym poziomie, a w najbliższym czasie przedział wahań będzie ograniczany od dołu przez 1,40 proc. Z kolei nie spodziewam się, żeby na przestrzeni kolejnych dni rentowności wzrosły powyżej 1,60 proc." - powiedział Stępień.

Stępień dodał, że rentowności obligacji 10-letnich mogą zmierzać w kierunku 1,60, jednak w okolicach tego poziomu krajowe papiery ponownie staną się dla inwestorów atrakcyjne, a popyt powinien sprawić, że poziom ten nie zostanie trwale przekroczony.

Na rynkach bazowych dochodowość amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych wynosi 0,897 proc. (-0,8 pb), a niemieckich -0,308 proc. (-3,8 pb).